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"Мы хотим мира": Ермак сказал, когда Украина сможет начать переговоры с РФ

Виталий Кирсанов
7 мая 2025, 21:32
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Представители Украины сядут за стол переговоров только после полноценного прекращения огня, отметил Ермак.
Ермак сказал, когда Украина сможет начать переговоры с РФ
Ермак сказал, когда Украина сможет начать переговоры с РФ / коллаж: Главред, фото: t.me/ermaka2022

Что сказал Андрей Ермак:

  • Россия не демонстрирует искреннего желания остановить агрессию
  • Мы не торгуем своей независимостью
  • Некоторые вопросы придется обсуждать за столом переговоров

Украина готова к мирным переговорам после полного прекращения огня, а "некоторые вопросы придется обсуждать с Россией". Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью немецкому изданию Die Zeit.

Руководитель ОП отметил, что, несмотря на желание украинской стороны мира, российская - продолжает демонстрировать отсутствие заинтересованности остановить агрессию.

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"Мы хотим мира, но его появление зависит не только от нас. Если бы все зависело от Украины - эта война уже давно была бы завершена. Но реальность такова, что Россия не демонстрирует искреннего желания остановить агрессию. Более 50 дней назад президент Трамп предложил полное 30-дневное прекращение огня - мы согласились. Россия ответила трехдневным "перемирием на парад", - сообщил он.

Также отметил, что представители Украины сядут за стол переговоров только после полноценного прекращения огня. Речь идет об общей позиции Украины, США и европейских стран-партнеров. Что касается захваченных противником территорий, то Украина никогда не признает их российскими, однако, ввиду реалий, есть осознание того, что некоторые вопросы придется обсуждать с РФ.

"Мы не торгуем своей независимостью. Наши "красные линии" - это Конституция, международное право и Устав ООН. Мы никогда не признаем оккупацию наших территорий. Тем не менее, мы реалисты: понимаем, что некоторые вопросы придется обсуждать за столом переговоров. Мы к этому готовы - если туда придет и Россия", - пояснил глава Офиса президента.

Ермак считает, что Украина показала себя ответственным и конструктивным партнером. Свидетельством тому является подписание с США исторического соглашения, которое станет основой будущей безопасности через экономику.

"Мы работаем со всеми партнерами, и хотим, чтобы в Украину приезжали - видели своими глазами, что мы держимся, что мы сильны и мотивированы. Мы благодарны за годы поддержки Германии и поздравляем нового канцлера Фридриха Мерца. Он был с нами с первых дней войны", - сообщил чиновник.

Он добавил, что украинцы продолжают борьбу, ведь нет другой страны, подчеркнув: "...мы имеем силу, чтобы выиграть не только войну - но и мир".

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, ранее президент США Дональд Трамп допустил, что достижение мирного соглашения между Украиной и Россией может оказаться недостижимым, поскольку между сторонами есть "огромная ненависть". При этом Трамп все же верит, что соглашение о мире может быть "достаточно близким".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время Мюнхенской встречи лидеров в США заявил, что Вашингтон стремится инициировать диалог между Украиной и Россией. По его словам, США ведут переговоры с обеими сторонами, чтобы выяснить их позиции относительно возможного завершения войны, в частности понять требования России.

Ранее сообщалось, что США изменили позицию относительно мирных переговоров. Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Штаты больше не будут выполнять роль посредника между Украиной и Россией.

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Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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