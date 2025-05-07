"Мы хотим мира": Ермак сказал, когда Украина сможет начать переговоры с РФ

Что сказал Андрей Ермак:
- Россия не демонстрирует искреннего желания остановить агрессию
- Мы не торгуем своей независимостью
- Некоторые вопросы придется обсуждать за столом переговоров
Украина готова к мирным переговорам после полного прекращения огня, а "некоторые вопросы придется обсуждать с Россией". Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью немецкому изданию Die Zeit.
Руководитель ОП отметил, что, несмотря на желание украинской стороны мира, российская - продолжает демонстрировать отсутствие заинтересованности остановить агрессию.
"Мы хотим мира, но его появление зависит не только от нас. Если бы все зависело от Украины - эта война уже давно была бы завершена. Но реальность такова, что Россия не демонстрирует искреннего желания остановить агрессию. Более 50 дней назад президент Трамп предложил полное 30-дневное прекращение огня - мы согласились. Россия ответила трехдневным "перемирием на парад", - сообщил он.
Также отметил, что представители Украины сядут за стол переговоров только после полноценного прекращения огня. Речь идет об общей позиции Украины, США и европейских стран-партнеров. Что касается захваченных противником территорий, то Украина никогда не признает их российскими, однако, ввиду реалий, есть осознание того, что некоторые вопросы придется обсуждать с РФ.
"Мы не торгуем своей независимостью. Наши "красные линии" - это Конституция, международное право и Устав ООН. Мы никогда не признаем оккупацию наших территорий. Тем не менее, мы реалисты: понимаем, что некоторые вопросы придется обсуждать за столом переговоров. Мы к этому готовы - если туда придет и Россия", - пояснил глава Офиса президента.
Ермак считает, что Украина показала себя ответственным и конструктивным партнером. Свидетельством тому является подписание с США исторического соглашения, которое станет основой будущей безопасности через экономику.
"Мы работаем со всеми партнерами, и хотим, чтобы в Украину приезжали - видели своими глазами, что мы держимся, что мы сильны и мотивированы. Мы благодарны за годы поддержки Германии и поздравляем нового канцлера Фридриха Мерца. Он был с нами с первых дней войны", - сообщил чиновник.
Он добавил, что украинцы продолжают борьбу, ведь нет другой страны, подчеркнув: "...мы имеем силу, чтобы выиграть не только войну - но и мир".
Мирные переговоры - последние новости
Как писал Главред, ранее президент США Дональд Трамп допустил, что достижение мирного соглашения между Украиной и Россией может оказаться недостижимым, поскольку между сторонами есть "огромная ненависть". При этом Трамп все же верит, что соглашение о мире может быть "достаточно близким".
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время Мюнхенской встречи лидеров в США заявил, что Вашингтон стремится инициировать диалог между Украиной и Россией. По его словам, США ведут переговоры с обеими сторонами, чтобы выяснить их позиции относительно возможного завершения войны, в частности понять требования России.
Ранее сообщалось, что США изменили позицию относительно мирных переговоров. Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Штаты больше не будут выполнять роль посредника между Украиной и Россией.
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Кто такой Андрей Ермак
Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.
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