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"РФ просит слишком много": у Трампа раскрыли детали переговоров по войне в Украине

Юрий Берендий
7 мая 2025, 17:43
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Вице-президент США пожаловался на слишком большие требования России в рамках мирного процесса и прокомментировал отказ Кремля от 30-дневного перемирия.
'РФ просит слишком много': у Трампа раскрыли детали переговоров по войне в Украине
У Трампа раскрыли детали переговоров по войне в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube, kremlin.ru

О чем сказал Вэнс:

  • США стремятся к началу переговоров между Украиной и Россией
  • Россияне в рамках мирного соглашения "хотят слишком много"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время Мюнхенской встречи лидеров в США заявил, что Вашингтон стремится инициировать диалог между Украиной и Россией. По его словам, США ведут переговоры с обеими сторонами, чтобы выяснить их позиции относительно возможного завершения войны, в частности понять требования России.

"Мы хотим, чтобы Украина и Россия согласились на общие принципы для того, чтобы они начали диалог между собой. Это важно. Россия имеет много требований для того, чтобы начать переговоры. Мы считаем, что они хотят слишком много", - сообщил Джей Ди Вэнс.

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Вице-президент США подчеркнул, что позиция Украины имеет ключевое значение. Вашингтон также стремится выяснить украинские условия для начала мирных переговоров. В то же время, по словам Вэнса, расхождения между требованиями Киева и Москвы все еще существенные.

"Но я положительный в этом отношении. Украина сообщила о согласии на прекращение огня на 30 дней. Россия - нет. В России считают, что 30-дневное прекращение огня не "в их стратегических интересах", - сообщил вице-президент.

Поэтому, как отметил Джей Ди Вэнс, США стремятся использовать другие подходы к мирным переговорам между Россией и Украиной, кроме идеи временного прекращения огня на 30 дней.

Он подчеркнул, что американская сторона испытывает определенное разочарование в диалоге, ведь во время переговоров обе стороны тратят значительную часть времени на изложение исторических причин конфликта. Вэнс отметил, что хотя войны имеют историческую основу, для достижения мира нужно сосредоточиться на будущем.

По его словам, США подчеркивают обеим сторонам, что продолжение войны является губительным не только для Украины и России, но и для Европы и самих Соединенных Штатов.

Он отметил, что если стороны смогут мыслить прагматично, то прекращение конфликта станет выгодным для всех - и с экономической стороны, и с точки зрения сохранения человеческих жизней.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 7 мая в результате обстрела со стороны России на Запорожской АЭС была выведена из строя одна из двух внешних линий электропередачи. Об этом проинформировало Министерство энергетики Украины.

Несмотря на это, в Кремле продолжают настаивать, что предложение Владимира Путина о так называемом "перемирии" на период празднования годовщины "победы" якобы остается в силе. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя также возможность ракетного удара по Украине с использованием ракеты Орешник.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что на фоне фальшивых призывов Москвы к перемирию РФ продолжает атаковать украинские города дронами и озвучивает угрозы применения более мощных типов оружия.

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Кто такой Джей Ди Вэнс

Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 года в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года.

15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.
В случае победы Трампа в ноябре 2024 года Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки 2028 года.

Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии.

Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс.

Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года.

В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.

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война в Украине мирное урегулирование мирные переговоры Джей Ди Вэнс
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