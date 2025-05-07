Россияне приблизились к Покровску: в ОВА рассказали, как изменилась ситуация

Что сказал Филашкин:
- Расстояние между оккупантами на Покровском уменьшилось
- Город ежедневно страдает от мощных обстрелов
Оккупационная армия страны-агрессора России еще больше приблизилась к городу Покровск, что в Донецкой области. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
По его словам, у Покровска сейчас самая сложная ситуация, но ВСУ делают все возможное, чтобы сдержать россиян и это им пока хорошо удается.
Глава ОВА также отметил, что сложно не только украинским защитникам, но и жителям Покровска. Дело в том, что враг не прекращает постоянные обстрелы управляемыми авиабомбами, ствольной артиллерией и FPV-дронами.
Несмотря на это в городе все еще остаются около 2 тысяч человек и даже работают магазины и коммунальные службы.
Ситуация на Покровском направлении - последние новости
Напомним, Главред писал, что по словам главнокомандующего Александра Сырского, Покровское направление - один из самых сложных участков фронта российско-украинской войны.
Накануне стало известно, что российские захватчики несут большие потери, пытаясь продвинуться в сторону города Покровск в Донецкой области. Между тем личный состав Украины, который находится на обороне Покровска, готов к любому наступлению и отражению любых штурмовых действий.
Несмотря на это, как ранее сообщалось, на Покровском направлении оккупационная армия страны-агрессора России продолжает попытки вытеснения подразделений ВСУ с занимаемых позиций.
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Кто такой Вадим Филашкин?
Вадим Филашкин - украинский государственный деятель, председатель Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.
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