Россияне приблизились к Покровску: в ОВА рассказали, как изменилась ситуация

Украинские военные пытаются сдержать вражескую группировку.

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Оккупанты не отказались от намерения захватить Покровск / Коллаж: Главред, фото: 56 ОМПБр, Минобороны РФ

Что сказал Филашкин:

Расстояние между оккупантами на Покровском уменьшилось

Город ежедневно страдает от мощных обстрелов

Оккупационная армия страны-агрессора России еще больше приблизилась к городу Покровск, что в Донецкой области. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, у Покровска сейчас самая сложная ситуация, но ВСУ делают все возможное, чтобы сдержать россиян и это им пока хорошо удается.

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Покровск / Инфографика: Главред

Глава ОВА также отметил, что сложно не только украинским защитникам, но и жителям Покровска. Дело в том, что враг не прекращает постоянные обстрелы управляемыми авиабомбами, ствольной артиллерией и FPV-дронами.

Несмотря на это в городе все еще остаются около 2 тысяч человек и даже работают магазины и коммунальные службы.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам главнокомандующего Александра Сырского, Покровское направление - один из самых сложных участков фронта российско-украинской войны.

Накануне стало известно, что российские захватчики несут большие потери, пытаясь продвинуться в сторону города Покровск в Донецкой области. Между тем личный состав Украины, который находится на обороне Покровска, готов к любому наступлению и отражению любых штурмовых действий.

Несмотря на это, как ранее сообщалось, на Покровском направлении оккупационная армия страны-агрессора России продолжает попытки вытеснения подразделений ВСУ с занимаемых позиций.

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Кто такой Вадим Филашкин? Вадим Филашкин - украинский государственный деятель, председатель Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.

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