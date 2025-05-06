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Армия РФ пытается окружить крупный город и несет большие потери: детали от военного

Алёна Воронина
6 мая 2025, 20:48
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Оккупанты несут очень большие потери, пытаясь продвинуться к одному городу в Донецкой области.
Украинские военные, российские военные
Армия РФ пытается окружить крупный город и несет большие потери/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, минобороны РФ

Кратко:

  • Армия РФ пытается продвинуться в сторону города Покровск в Донецкой области
  • Во время таких попыток захватчики несут большие потери

Российские захватчики несут большие потери, пытаясь продвинуться в сторону города Покровск Донецкой области.

Об этом рассказал начальник боевой подготовки 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады майор Сергей Чучула в эфире "Суспільного радіо". Он отметил, что на Покровском направлении активность россиян сильно возросла.

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"Противник несет очень большие потери, пытаясь продвинуться в сторону Покровска. Теряет очень много личного состава. Потому что наш личный состав, который находится на обороне Покровска, готов к любому наступлению и отражению любых штурмовых действий", - отметил Чучула.

Он добавил, что сейчас нельзя выделить какие-то отдельные населенные пункты, которые находятся под наибольшим поражением российских захватчиков. Однако, по словам Чучулы, оккупанты "всегда привязываются к каким-то населенным пунктам", ведь если им удается их захватить, то они это освещают, как очень знаковое событие.

"Для того, чтобы осветить любую маленькую свою "победу" для своих граждан. Соответственно, противник всегда давит на любые населенные пункты, даже если от него осталось только название. Они не щадят ни один населенный пункт, все максимально уничтожается и стирается под ноль, чтобы уничтожить наши подразделения, которые обороняются на данном направлении. И просто продвинуться и занять руины. И осветить в СМИ, что "населенный пункт занят. Тем не менее, под постоянным натиском остаются населенные пункты Лисовка, Сухой Яр, Котлино, Песчаное, направление Зверево", - рассказал военный.

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, оккупанты расстреляли 3-х украинских военнопленных на Донетчине. Во время штурма захватчики окружили украинских военных, заставили их сложить оружие и сдаться в плен, а после этого расстреляли безоружных защитников Украины.

Также ранее сообщалось, что РФ может начать новое наступление на Черниговщину - названа главная цель оккупантов. Угроза нового наступления РФ на Черниговщине ограничена из-за сложности местности и ограниченного количества войск врага, отметил аналитик.

Напомним, россияне продвинулись в двух областях - в DeepState назвали направления. Враг добился определенного продвижения в Харьковской и Луганской областях.

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