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РФ может начать новое наступление на Черниговщину: названа главная цель оккупантов

Юрий Берендий
6 мая 2025, 17:33
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Угроза нового наступления РФ на Черниговщине ограничена из-за сложности местности и ограниченного количества войск врага, отметил аналитик.
РФ может начать новое наступление на Черниговщину: названа главная цель оккупантов
Россия может начать новый этап боев на Черниговщине - какая цель оккупантов / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

О чем сказал Коваленко:

  • Войска РФ могут попытаться начать боевые действия на Черниговщине со стороны Беларуси
  • Лукашенко не даст Путину свои войска для новых наступательных операций
  • Наступление РФ на страну НАТО завершится катастрофой

Россияне могут попытаться растянуть украинские силы и начать боевые действия на Черниговщине со стороны Беларуси. Однако, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не позволит РФ использовать белорусские войска для этой авантюры. Об этом в комментарии Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам Коваленко, Россия может попытаться растянуть линию фронта, начав боевые действия в Черниговской области небольшими силами, без глубокого продвижения вглубь украинской территории.

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"Но если такие действия будут осуществляться с территории Беларуси, Украина на это точно ответит, причем по белорусской территории. Если в 2022 году мы вели себя в отношении Беларуси сдержанно и политкорректно, даже не отвечали на удары с белорусской территории по нашей стране, то в этот раз все будет иначе - на территории Беларуси обязательно появятся украинские подразделения и наши зоны контроля", - указывает он.

Он также отметил, что в случае начала наступления из Брянской области ситуация будет аналогичной. Заходить оттуда россиянам будет невыгодно, поскольку группировка войск "Брянск" насчитывает чуть более 10 тысяч человек, что значительно меньше, чем, например, в Курской (более 60 тысяч) или Белгородской областях (около 55 тысяч). Поэтому возникает вопрос, на что способны эти 10 тысяч.

Кроме того, он отметил, что территория Брянской области это преимущественно леса и болота, где есть только отдельные пригодные для закрепления участки, поэтому угроза для Сумщины и Черниговщины оттуда ограничена.

"Если россияне не будут иметь целью проникновения вглубь территории Украины основными трассами и логистическими артериями, например, через Городню или Семеновку, а будут вести бои исключительно в приграничной полосе, то, во-первых, их там съедят насекомыесъедят насекомые (особенно наши, из биолабораторий), а, во-вторых, наши контрдиверсионные действия будут доминировать и на украинской территории, и на российской, ведь мы можем зайти на территорию Брянской области и там формировать буферные зоны. В Брянской области нет такого количества сил и средств, которые могли бы нас остановить", - подчеркивает он.

Военный эксперт считает, что Лукашенко вряд ли предоставит белорусские войска Путину для новых наступлений, максимум, на что он способен, это позволить использовать белорусскую территорию. Белорусская армия ему нужна для собственной безопасности, в частности, для удержания власти внутри страны.

"Да и что там той белорусской армии! Это всего 14 тысяч сухопутных войск. Но - интересный момент - у белорусской армии штатной техники больше, чем у российской. Однако белорусские войска не подготовлены и не имеют военного опыта. Это такая себе "бумажная" армия. К тому же на сколько этих 14 тысяч хватит! Посмотрите на потери, которые несет российская армия в этой "мясорубке" ежемесячно - такими темпами за месяц от белорусов ничего не останется. Как тогда Лукашенко будет защищаться от собственного народа? Тогда в Беларуси могут начаться протесты, и для Лукашенко все закончится плохо", - подчеркнул аналитик.

Коваленко также отметил, что не исключает возможности, что Путин решится на вторжение в одну из стран НАТО. По его мнению, Путин может воспользоваться тем, что администрация Трампа подрывает систему глобальной безопасности и международного права, которые формировались на протяжении веков, и испытать Запад на решительность.

"И это будет катастрофа, поскольку, каким бы аморфным и архаичным ни было НАТО, этот альянс медленно, но работает. Поэтому для России нападение на одну из стран НАТО будет выстрелом в висок", - резюмировал он.

армия Беларуси инфографика
Что известно об армии Беларуси / Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, несмотря на заверения начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, боевые действия в Курской области России продолжаются. Как отметил военный эксперт Павел Лакийчук, украинские силы активизировались вблизи населенного пункта Теткино.

Между тем, по словам представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова, российские войска пытаются прорваться к административным границам Днепропетровской области, ориентируясь на символическую дату - 9 мая.

Также стало известно, что оккупанты пытались штурмовать Константиновку со стороны Торецка. Однако атака провалилась благодаря эффективным действиям ВСУ. Об этом сообщил лейтенант с позывным "Алекс", добавив, что после неудачи враг изменил тактику.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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