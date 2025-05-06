ВСУ наносят РФ поражение в районе Теткино: эксперт объяснил, что там происходит

Россияне в очередной раз соврали о вытеснении ВСУ и получают "на орехи" от украинских военных.

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Перед украинскими военными на территории РФ стоит важная задача / Коллаж: Главред, фото: 117 ОВМБр, 122 ОБрТрО

Что сказал Лакийчук:

Украинские военные активизировали боевые действия возле Теткино

ВСУ нанесли удар по оккупантам на вспомогательном направлении

Продолжение Курской операции важно для защиты населения Украины

На территории Курской области, что в стране-агрессоре России, несмотря на заявления начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, все еще продолжаются боевые действия. Более того, украинские силы активизировались возле населенного пункта Теткино.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный эксперт Павел Лакийчук. По его словам, информация о полном вытеснении ВСУ с территории противника является не более чем ложью Герасимова и кремлевского диктатора Владимира Путина.

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Ведь юго-восточнее произошло вклинивание украинских сил в оборону противника на Курском направлении, а также в районе Теткино активизировались боевые действия.

"Кстати, напомню, направление на Теткино появилось вместе с началом Курской операции как альтернативное, направление вспомогательного удара. Сначала было задумано спутать планы противника, не дать понять россиянам, где же будет направление главного удара. И на этом направлении перманентно бои продолжались", - подчеркнул эксперт.

Лакийчук убежден, что задача поражения оккупантам на этом участке фронта очень важна, ведь таким образом украинские военные сковывают силы противника и защищают украинцев от постоянных российских атак.

Ситуация в Курской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты заняли некоторые позиции на территории Сумской области. Однако операция ВСУ в Курской области еще не завершена, там до сих пор находятся наши военные.

Ранее Воздушные силы ВСУ успешно нанесли удар по пункту управления российских войск в Курской области. В результате атаки уничтожено до 20 военных вместе с техникой.

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что бои в Курской области продолжаются 9 месяцев. За это время операция достигла большинства поставленных целей, а созданная ВСУ буферная зона остается актуальной.

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Кто такой Павел Лакийчук? Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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