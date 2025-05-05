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Сырский сделал заявление о Курской операции: о чем признался генерал

Марина Фурман
5 мая 2025, 13:08
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Главнокомандующий ВСУ заявил, что операция в Курской области длится 9 месяцев.
Сырский сделал заявление о Курской операции: о чем признался генерал
Сырский наградил участников Курской операции / Коллаж: Главред, фото: 117 отдельная механизированная бригада, t.me/osirskiy

Ключевые тезисы:

  • Курская операция за 9 месяцев достигла большинства поставленных целей
  • Созданная украинскими защитниками буферная зона остается актуальной

Бои в Курской области длятся уже 9 месяцев. За это время операция достигла большинства поставленных целей, а созданная ВСУ буферная зона остается актуальной. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский.

Он отметил, что благодаря активным действиям ВСУ на Курщине удалось не допустить наступательной кампании врага в Сумской и Харьковской областях.

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По словам главнокомандующего, количественно превосходящего противника можно победить только нестандартными ходами.

"Курская операция стала именно такой. Для врага это была неожиданность. Украина показала, что способна контратаковать, бить и гнать врага, в том числе и на его земле... Это стало возможным благодаря конкретным воинским частям, конкретным воинам - настоящим героям украинского войска.", - сказал Сырский.

Во время своего рабочего визита он наградил военных и поблагодарил украинских защитников, которые отличились в ходе Курской операции.

"Одно из подразделений, которое качественно и эффективно выполнило определенные задачи на Курщине - 225-й отдельный штурмовой полк. И сейчас, когда мы говорим об успешной активной обороне на севере Украины и в приграничных районах РФ - это прежде всего о 225-м", - добавил Главнокомандующий ВСУ.

Операция в Курской области - новости по теме

Как писал Главред, 26 апреля в стране-агрессоре России объявили о "полном освобождении" Курской области. В частности, такую информацию озвучил Путину начальник Генштаба РФ Герасимов.

Позже российский диктатор Владимир Путин признал, что в Курской области все еще присутствуют украинские защитники. Кремлевский лидер утверждает, что украинские воины, которые остаются в Курской области, якобы сидят "по щелям в подвалах".

Напомним, армия Путина хочет полностью вытеснить ВСУ с занимаемых позиций до 9 мая. По словам военного обозревателя Алексея Гетьмана, российское военное командование не будет жалеть сил и средств на этом направлении, чтобы достичь поставленных целей.

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Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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