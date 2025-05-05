Сырский сделал заявление о Курской операции: о чем признался генерал

Ключевые тезисы:
- Курская операция за 9 месяцев достигла большинства поставленных целей
- Созданная украинскими защитниками буферная зона остается актуальной
Бои в Курской области длятся уже 9 месяцев. За это время операция достигла большинства поставленных целей, а созданная ВСУ буферная зона остается актуальной. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский.
Он отметил, что благодаря активным действиям ВСУ на Курщине удалось не допустить наступательной кампании врага в Сумской и Харьковской областях.
По словам главнокомандующего, количественно превосходящего противника можно победить только нестандартными ходами.
"Курская операция стала именно такой. Для врага это была неожиданность. Украина показала, что способна контратаковать, бить и гнать врага, в том числе и на его земле... Это стало возможным благодаря конкретным воинским частям, конкретным воинам - настоящим героям украинского войска.", - сказал Сырский.
Во время своего рабочего визита он наградил военных и поблагодарил украинских защитников, которые отличились в ходе Курской операции.
"Одно из подразделений, которое качественно и эффективно выполнило определенные задачи на Курщине - 225-й отдельный штурмовой полк. И сейчас, когда мы говорим об успешной активной обороне на севере Украины и в приграничных районах РФ - это прежде всего о 225-м", - добавил Главнокомандующий ВСУ.
Операция в Курской области - новости по теме
Как писал Главред, 26 апреля в стране-агрессоре России объявили о "полном освобождении" Курской области. В частности, такую информацию озвучил Путину начальник Генштаба РФ Герасимов.
Позже российский диктатор Владимир Путин признал, что в Курской области все еще присутствуют украинские защитники. Кремлевский лидер утверждает, что украинские воины, которые остаются в Курской области, якобы сидят "по щелям в подвалах".
Напомним, армия Путина хочет полностью вытеснить ВСУ с занимаемых позиций до 9 мая. По словам военного обозревателя Алексея Гетьмана, российское военное командование не будет жалеть сил и средств на этом направлении, чтобы достичь поставленных целей.
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Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
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