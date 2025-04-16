План '9 мая': Гетьман рассказал о новом наступлении РФ и угрозе для Сумщины

Россия планирует крупные наступательные операции на весну и лето 2025 года, отметил Алексей Гетьман.

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РФ планирует операцию через Сумскую область / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Даниила

Ключевые тезисы Гетмана:

Путин отдал приказ до 9 мая освободить Курскую область от ВСУ

Россия планирует крупные наступательные операции на весну и лето 2025 года

РФ не имеет достаточных резервов для масштабных наступательных операций

Российские войска получили приказ до 9 мая полностью освободить Курскую область от ВСУ, что включает операцию через Сумскую область. Однако у РФ нет достаточных резервов для масштабных наступательных операций. Об этом заявил военный аналитик Алексей Гетьман в эфире телеканала FREEДОМ.

"На Сумском направлении, на Курщине в целом, россияне получили распоряжение от своего президента до 9 мая полностью освободить Курскую область от украинских войск. Поскольку она граничит с Сумской областью, то очевидно, эти действия, попытки выдавить украинские войска с Курщины, будут осуществляться и через Сумскую область", - сказал он. видео дня

Гетьман отметил, что российская армия не достигла значительных продвижений за последние месяцы, хотя фиксируются некоторые незначительные продвижения на разных участках фронта. Украинские силы, в свою очередь, постоянно восстанавливают свои позиции и отбивают территории, поэтому линия фронта остается более-менее стабильной.

Новое наступление РФ летом

Что касается возможности России провести крупные наступательные операции, Гетьман отметил, что враг анонсировал план их проведения на весну и лето 2025 года. Однако, по его словам, для таких операций оккупантам нужно иметь значительно больше сил и ресурсов, чем есть сейчас.

"Россияне даже говорили о том, что их наступательные действия будут рассчитаны на 6-9 месяцев. Но для того, чтобы такие серьезные наступательные действия проводить по всей линии фронта, нужно больше сил и средств", - отметил аналитик.

Гетьман подчеркнул, что даже если россияне теоретически имеют возможность мобилизовать значительные резервы (упоминалась цифра до 5 млн человек), это не означает, что такие резервы реально существуют или могут быть быстро введены в бой. Военные ресурсы РФ ограничены, и непонятно, как враг планирует пополнить свои подразделения для крупных наступательных операций.

"Наоборот, понемногу уменьшается (войско РФ - Главред) благодаря украинским Вооруженным силам. И каких-то резервов, которые россияне готовят, якобы они где-то у них там в тылу спрятаны, такого тоже нет. Поэтому предположить, что они будут активно наступать можно, но говорить о том, что ВС РФ смогут добиться каких-то существенных успехов - вопрос очень, скажем так, спорный", - добавил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, оккупанты почти полностью выбили ВСУ из Курской области. По словам Романа Погорелого, ситуация сложная, остался лишь небольшой район возле КПП "Суджа" и вокруг населенного пункта Басовка. Активные штурмы продолжаются.

Также российские оккупанты пытаются выйти к окраинам Шевченко возле Великой Новоселки в Донецкой области. За последние дни наблюдается высокая активность противника на этом участке фронта, в частности россияне активно применяют технику для штурмов.

В то же время украинские военные улучшили свое оборонительное положение в Белгородской и Курской областях. Военный эксперт Роман Свитан отметил, что для улучшения оборонительных позиций украинские силы могут заходить на российскую территорию на глубину 3-7 км, не имея целью захвата территорий.

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Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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