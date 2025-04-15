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Украинские военные могут зайти в еще одну область России - Свитан

Алёна Воронина
15 апреля 2025, 20:08
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Перед ВСУ не стоит задача захвата российских территорий. Операции в областях РФ проводятся лишь для улучшения оборонительных позиций.
Украинские военные, Роман Свитан
Украинские военные могут зайти в еще одну область России, считает Свитан/ коллаж: Главред, фото: командование Объединенных сил ВСУ, скрин

Основные тезисы Свитана:

  • Украинские военные улучшили свое оборонительное положение на Белгородщине и Курщине
  • ВСУ могут зайти в еще одну область России - Брянскую
  • Это нужно не для захвата территорий, а для улучшения оборонительных позиций

Украинские военные улучшили свое оборонительное положение и в Белгородской, и в Курской областях.

Перспектива Курской и Белгородской операций ВСУ - это создание линии фронта. Об этом сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду.

По его словам, украинские бойцы могут зайти еще в одну область России.

"В Курской области мы сейчас занимаем господствующие высоты, которые дают нам преимущество в 15-20 км по дальности работы артиллерии и FPV-дронов. Если для улучшения нашего оборонного положения нужно будет еще зайти на российскую территорию, мы будем заходить. Так произошло в Курской и Белгородской областях, и это вполне возможно в Брянской области, где может начаться аналогичная операция", - сказал Свитан.

При этом он отметил, что противник будет делать то же самое - пытаться зайти на украинскую территорию. Но глубина проникновения будет 3-5-7 км.

"То есть уровень проникновения россиян будет таким же, как на Харьковщине в прошлом году: они доползли до Липцов и там остановились, упершись в наши оборонительные сооружения; они доползли до Волчанска, и там их связали боями", - сказал эксперт.

Свитан отметил, что украинские военные заходят на российскую территорию на такую же глубину - на те же 3-7 км, не дальше.

"Нет смысла углубляться, поскольку перед нами не стоит задача захвата российских территорий (мы - не русские, нам чужого не надо). Поэтому с целью улучшения оборонительных позиций мы будем заходить к россиянам, а они - к нам", - подытожил военный эксперт.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал о возможности вторжения России в страны НАТО и спрогнозировал события на украинском фронте в 2025 году:

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Силы обороны вернули под контроль Днепроэнергию - генерал ВСУ раскрыл детали. ВСУ улучшили тактическое положение на двух критических направлениях, сообщил Сергей Наев.

Также ранее сообщалось, что Россия готовится к новой фазе войны - ISW объяснило изменение тактики оккупантов. Аналитики заметили возвращение бронетехники в штурмы.

Напомним, в Сети узнали об ударе по в/ч ракетчиков РФ в Курской области. Силами обороны Украины было поражено в/ч 35535 - ППД 448-й ракетной бригады на Курщине.

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Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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