ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан

Россия готовится к новому вторжению, но начнет его только через 3-4 года после завершения войны в Украине, отметил полковник запаса ВСУ Свитан.

https://glavred.info/interview/vsu-mogut-voyti-v-eshche-odnu-oblast-rf-rossiya-pospeshit-zakonchit-voynu-v-2025-m-svitan-10656026.html Ссылка скопирована

У России в 2026 году начнутся серьезные проблемы с военной экономикой, армия РФ начнет сыпаться – Свитан / Коллаж: Главред

США собираются вывести половину своих войск из Восточной Европы. Речь идет о 10 тысячах американских военнослужащих, которых в 2022 году, после широкомасштабного вторжения войск Российской Федерации в Украину, разместили в странах, граничащих с нашей страной. Окончательное решение о выводе войск из Европы американцы еще не приняли, но раздумывают об этом.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал Главреду, какие последствия будет иметь выведение части американских войск из Европы, что указывает на подготовку России к вторжению в одну из стран НАТО, когда это может произойти, в какую область РФ могут войти украинские войска, что оккупанты намерены захватить в Украине до 9 мая, а также почему Россия будет спешить закончить войну в Украине до начала 2026-го.

Как вы оцениваете вероятность того, что Соединенные Штаты примут решение и выведут половину своих войск из стран Восточной Европы?

Речь идет только о выводе тех 20 тысяч военнослужащих, которых в 2022 году американцы ввели в основном в Польшу и Румынию, а не о выводе американских войск из Европы с техникой и боеприпасами. Этот вопрос не стоит и не будет даже проговариваться. Американцы никогда не уйдут из Европы по одной простой причине: некоторые пусковые установки и механизмы американского ПВО, расположенные в европейских странах, обслуживаются американскими военнослужащими.

США собираются вывести часть войск из Восточной Европы, о полном выведении американских военных и техники речь не идет, подчеркнул Свитан / скриншот

Допустим, американская система ПРО Aegis ("Иджис"), пусковые установки которой находятся на кораблях, расположенных по периметру Европы. Основные локаторы космического контроля системы Aegis – в Турции. Одна пусковая установка Aegis находится в Румынии, другая – с 13 ноября прошлого года в Польше, в Редзиково. Речь идет о пусковых установках МК-41, которые заряжены 64 ракетами СМ-3 дальнего космического перехвата на высоте 1,5 тысячи км, дальность – 2,5 тысячи км. Так вот пусковые установки системы Aegis обслуживаются американцами. Все это – ПВО Америки. Это первый пояс контроля, потому никто никуда американские войска из Европы не выведет.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал о возможности вторжения России в страны НАТО и спрогнозировал события на украинском фронте в 2025 году:

Сейчас обсуждается вопрос о перемещении некоторых американских частей. 10 тысяч человек – это всего две бригады. Они заводились для сопровождения американских грузов, которые три года по разным программам двигались в Украину. Теперь, когда перемещение грузов прекратилось, встал вопрос о том, куда деть этих американских военнослужащих. Орбан, например, очень обеспокоился тем, чтобы эта часть американских войск зашла именно в Венгрию (дружит с Москвой, но обнимается с американцами и предоставляет им площадки!).

В общем, ничего страшного не происходит. Никаких глобальных изменений в структуре безопасности Европы нет и не предвидится. Даже наоборот, безопасность Европы усиливается за счет большего участия самих европейцев в укреплении обороноспособности.

Каково символическое значение этого решения американцев? Не будет ли это воспринято Россией как своего рода "приглашение" "без шума и пыли" взять какую-то из стран Восточной Европы?

Чтобы "пригласить" Путина, надо уничтожить всю европейскую армию на определенном участке, а не вывести 10 тысяч американцев, которые были заведены для сопровождения грузов.

Почему это произошло именно сейчас? Потому что закончились поставки американского вооружения, которое было выделено в прошлом году на 60 миллиардов долларов. Да, эти поставки еще будут заходить в Украину еще несколько месяцев. Но через какое-то время американцев переведут, потому что им нечего станет сопровождать – американская помощь не продлена. Если вдруг завтра Трамп примет решение выделить Украине помощь, то все эти военнослужащие США останутся в странах Восточной Европы и будут выполнять обязанности по сопровождению и охране грузов, ведению документооборота и т.д.

Так что в выводе 10 тысяч американских военнослужащих из европейских стран точно нет никакого "приглашения" для России куда-то наступать или где-то продвигаться.

Сигналы о возможности вывода части американских войск из Европы – это реверанс США перед Москвой, отметил Свитан / Фото: kremlin.ru

Единственный момент. Сейчас Трампу очень многое нужно от Москвы по Ближнему Востоку, прежде всего, чтобы Россия не помогала Ирану по ядерной программе. И в информационном поле американцы могут использовать перспективу выведения части военнослужащих США из Европы в качестве реверанса перед Россией, не более того. Тем более, сейчас пока ничего не происходит, никто никуда не выходит, 10 тысяч американских военнослужащих никуда не поехали. Однако в качестве реверанса, некого приглашения к конструктивному разговору американцы этот момент могут использовать.

А как, на ваш взгляд, выводом американских войск из европейских стран может воспользоваться Россия?

Никак. Потому что американские войска, которые сейчас находятся на территории Европы, в основном выполняют функцию охраны своих же складов. Помимо систем ПВО Aegis, на территории Европы множество других военных объектов, которые, в принципе, выполняют функцию обороны самой Америки. Европа для американцев – это, так сказать, первый пункт обороны. Понятно, что у них есть большой "противотанковый ров", который называется Атлантический океан, через который российские танки куда-то доплывут, но американские войска в Европе расположены как раз с этой целью, и они будут там оставаться.

Подчеркиваю, американцы из Европы никуда не денутся, как бы Путин ни топал ногой. Американские войска в европейских странах выполняют задачу, которая нужна в первую очередь Америке. Ведь те же пять баз с ядерным оружием США расположены в Европе. В НАТО три страны, у которых свое ядерное оружие: США, Франция и Великобритания. В еще пяти странах Европы на американских авиационных базах находится американское ядерное оружие. Речь идет о Бельгии, Нидерландах, Италии, Германии и Турции. Поскольку это американская ядерка, там, естественно, стоят американские военнослужащие. Как вы их туда выведете? Вместе с ядеркой? Плюс аэродромы подскока, разворачивание системы обороны.

Это целый процесс, который уж точно не зависит от прихоти Путина, скажу больше, он не зависит даже от прихоти Трампа. Если вдруг Трамп примет такое решение, его арестует своя же контрразведка за нанесение удара по обороноспособности Америки, потому он на это не пойдет.

Фрегат ВМС Испании с установленным комплексом "Иджис". Пусковые установки обслуживаются американцами, отметил Свитан / Фото: Википедия

В общем, это был такой себе реверанс перед Москвой, не более того, чтобы показать готовность к подобным действиям, но их не будет.

Вне зависимости от того, выведут ли американцы часть своих войск из Европы или нет, как вы оцениваете вероятность вторжения России в перспективе в одну из европейских стран?

Решение России о вторжении в Европу совсем не зависит от того, выведут ли американцы часть своих войск. Россиянам все равно, по кому бить: по американцу, англичанину, французу или еще кому-то. Если операция планируется Россией, она не будет зависеть от национальности войск, которые будут противостоять. Все упирается в вооружение, возможности наносить удары, отвечать на удары и т.д. Потому наличие американских войск (личного состава) на территории Европы никак не останавливает или не приглашает россиян.

Сейчас от вторжения в Европу Россию сдерживают возможности ее армии выполнять боевые задачи, наличие сил и средств, возможности разворачивания тылов и работа экономики. Россияне уже вложили сотни миллиардов рублей в разворачивание площадок, в частности, для вторжения в страны Балтии. Например, речь идет о создании Московского и Ленинградского военных округов – это как раз и есть площадки для вторжения в страны Балтии. То же касается и усиления военного сотрудничества с Беларусью, инфильтрации российских спецслужб и российских военнослужащих в вооруженные силы Беларуси, а также совместных военных учений РФ и Беларуси, которые пройдут этой осенью. Все это является камешками для строительства фундамента для вторжения в страны Балтии: Эстонию, Литву, Латвию и в часть Польши, чтобы соединиться с Калининградской областью. Так что подготовка уже идет.

Россия вложила сотни миллиардов рублей в разворачивание площадок, в частности, для вторжения в страны Балтии, подчеркнул Свитан / Фото: Минобороны РФ

При этом для России не будет иметь значение, будут ли там американские войска или нет. Россияне все равно готовятся: готовят свой ВПК и армию, а также помощников России – Северную Корею и Китай.

Иран сейчас вынесен за скобки этой истории. Ведь РФ практически подставила Иран под готовящийся удар Израиля и США. Иран вряд ли дальше будет частью "оси зла". Вообще, мусульманский мир несколько охладит отношения с Москвой. Это заметно по Ближнему Востоку.

"Ось зла", то есть Россия, Китай и Северная Корея, будут готовы к вторжению, когда возникнет такая возможность. А такая готовность сил и средств возможна через 3-4 года.

Но – эта возможность появится у России, только если прекратятся боевые действия на украинском фронте.

Пока Украина воюет с Россией, никаких наступлений, никаких новых фронтов у россиян не будет. Им просто не хватит сил и средств. Потому, пока продолжается война в Украине, никакого вторжения в Европу и страны НАТО не будет. Если война остановится, то через 3-4 года россияне двинутся в страны Балтии.

А какая может быть цель у России в случае вторжения в страны Балтии? Расширение влияния, выход на более выгодные для нее позиции, или это будет чисто символический политический удар, например, чтобы показать, что НАТО не работает, окончательно сдулось?

Стратегическая задача России, как и любой империи – расширение. Пока империя расширяется, она живет. Как только она перестанет расширяться, произойдут внутренние процессы, и она развалится. Потому Россия будет расширяться туда, куда легче. Россиянам намного легче двигаться в сторону стран Балтии, ведь они практически прижаты. Как сейчас российская армия прижата к побережью Азовского моря, так и страны Балтии прижаты к Балтийскому морю Беларусью и Россией. Выход к Балтийскому морю – масштабный, и он очень важен для России. Так что России легче двигаться именно в этом направлении.

Да, с востока у России Аляска и США, но преодолеть это расстояние тяжело, потому что 86 км Берингова пролива надо как-то перелететь. Соответственно, если уж России идти на страны НАТО, то не на Аляску, а в сторону стран Балтии.

Тем более, Россия уже отработала механизм движения в Грузии, Приднестровье и Украине. Этот механизм предполагает, что сначала заходят "русскоговорящие", находят очередного "распятого мальчика", а дальше будут качать ситуацию при поддержке военных сил или "зеленых человечков". Такое развитие ситуации теоретически возможно.

Однако практической возможности реализации этого сценария я не вижу. Прежде всего, не заметен механизм остановки боевых действий на нашей линии фронта, пока мы не выйдем на границы 1991 года. Это из области фантастики. Остановить полторы тысячи километров живого фронта нереально.

Так что теоретическую возможность вторжения России в страны Балтии проговаривать можно, но на практической реализации этого сценария я бы не стал зацикливаться.

Пока продолжается война в Украине, никакого вторжения России в Европу не будет, подчеркнул Свитан / Фото: ОК "Захід"

Насколько европейские страны вообще способны противостоять российской угрозе, если таковая случится? Не секрет, что сейчас в Европе опасаются того, что в случае российской военной угрозы американцы могут не вступиться, не помочь Европе. Насколько обоснованы эти страхи?

Страхи появляются у того, кто не уверен в себе. Европа сейчас начинает становиться на ноги, и уверенность в себе появляется. Страхи у нее еще есть, однако в Европе есть достаточно мощное производство, достаточно большое количество той же военной силы, если ее поставить в строй. В конце концов, Европа – это 500 миллионов человек, Америка – 300 миллионов, а Россия – 100 миллионов. Если Украина и ее 26-27 миллионов человек удерживают Россию, то неужели 500 миллионов не сдержат российские войска?

Сейчас Европа приходит к пониманию, что не так страшен черт, как его малюют. Европейцам нельзя ввязываться в окопную войну, поскольку она приведет к большим потерям. Не ввязываясь в окопную войну, Европе надо наращивать производство вооружений, дальних средств поражения, которые позволят отминусовать российскую военную машину до Урала.

Первый удар несколькими сотнями или 1,5-2 тысячами ракет по центру принятия решений в Москве, допустим, по Кремлю и Рублевским баням, напрочь бы отбил любое желание двигаться в сторону Европы. Ведь это движение нужно только москвичам, засевшим в Кремле и на Рублевке. Если туда прилетит 1,5 тысячи ракет, а тысячу собьют, то там все равно ничего не останется. Именно такой подход и такая возможность превентивного удара остановит горячие головы в Москве и напрочь отобьет желание не-москвичей испытывать на себе этот удар.

В общем, я не думаю, что начнется противостояние России и стран НАТО или других европейских государств, кроме Украины.

Хотела бы вернуться к моменту, о котором вы упомянули – к совместным учениям России и Беларуси, которые состоятся этой осенью. Сырский говорил, что под прикрытием этих учений может повториться сценарий 2022 года. Вы говорите об этих учениях как об одном из элементов подготовки России к вероятному вторжению страны Балтии. Как вы полагаете, все-таки о чем идет речь – о повторной попытке взять Киев или об угрозе вторжения в одну из европейских стран?

Сырский по-другому не мог сказать, потому что это было бы воспринято, как заявление о "майских шашлыках". То есть, если бы сейчас Сырский сказал, что бояться не надо, ничего не будет, ему бы припомнили "шашлыки" 2022 года. Поэтому Сырский очертил наихудший вариант. Военные всегда готовятся к самому плохому варианту.

Да, теоретически такая возможность есть. И она планируется – это командно-штабные игры, которые проводятся перед какими-то учениями или во время них. Это может быть легендой – командно-штабные учения по захвату Польши или пробиванию коридора в Калининградскую область, или по захвату трех балтийских стран. Все это будет контекстом учений, одной из легенд. Но это не будет подготовкой к вторжению. Хотя сами по себе учения – это уже какая-то подготовка: смотр войск и их подготовка к определенным действиям. Сегодня у россиян нет сил и средств для подобных операций, а белорусская армия не поможет вторжению.

Российско-белорусскими учениями осенью Россия пытается напугать Европу, отметил Свитан / скриншот

Да, в 2022 году Россия использовала такого рода учения в качестве подготовки к вторжению, но это была военная авантюра в чистом виде. Потому что сил и средств, которые были выделены и собраны россиянами на тот момент, однозначно не хватило бы для того, чтобы захватить Киев или левобережную часть Украины, не говоря уж обо всей Украине. Эта авантюра предполагала установление контроля в Киеве.

Еще раз на такую авантюру россияне точно не пойдут. Да и мы уже не допустим даже попытки осуществить нечто подобное. Теперь у нас есть серьезные фортификации по северной границе с Беларусью, также там развернуты несколько десятков тысяч наших войск. Более того, теперь мы уже даже не подпустим российские войска к нашей границе – они будут уничтожаться на белорусской территории. А если в нашу сторону что-то двинется, то, как свет в бане, "выключится" вся белорусская экономика, потому что мы нанесем серьезный удар по белорусским нефтеперерабатывающим заводам и железным дорогам: по Белкалию, Мозырскому НПЗ, Нафтану, всем тягловым подстанциям на железной дороге, путепроводам и остальному. Все это будет уничтожено в течение нескольких часов. У нас такая возможность есть: это не до Урала лететь несколько сотен километров, а, допустим, до Мозырского НПЗ всего 40 километров – один залп "Смерча", и все, НПЗ не будет. Лукашенко все это прекрасно понимает, и он не допустит такой ситуации, иначе закончится его правление в Беларуси.

Так что разговоры о российско-белорусских учениях осенью – это просто информационные волны, ширма, просто чтобы поговорить, не более того. Может быть, таким образом Россия пытается напугать наших европейских партнеров, которые могли бы расположиться вдоль белорусской границы в рамках миротворческих миссий, чтобы освободить наши войска и позволить им выполнять боевые задачи на восточном направлении. Россияне понимают, что эти процессы сейчас идут, переговоры продвигаются, вот и подняли эту тему.

А как вы вообще оцениваете состояние российской армии на данный момент? У нас уже официально заявили о том, что Россия начала наступательные операции в Сумской и Харьковской областях. В зависимости от состояния российской армии каким может быть это российское наступление, эта весенняя наступательная кампания?

Весенней наступательной кампании уже не будет – сейчас мы наблюдаем ошметки прошлогодней летней кампании. Российские войска пытаются давить где-то на восточном фронте, где-то – на Запорожском и Луганском. Однако это не широкомасштабное наступление.

Нынешние попытки россиян формировать линию соприкосновения вдоль линии границы между Украиной и Россией адекватны нашим аналогичным действиям. Мы тоже формируем эту линию. Сейчас формируется новый фронт – северный, от Беларуси до Оскола, это 500-600 километров. Этот фронт будет формироваться несколько месяцев, может, даже больше года – все будет зависеть от возможностей.

Подчеркиваю, это не широкомасштабные наступательные действия, а создание определенной военной зоны соприкосновений. На каком-то этапе она остановится, и дальше фронт перейдет в горячую фазу по всей линии границы, но двигаться толком никуда не будет, потому что для выполнения оперативных задач сил недостаточно ни с одной, ни с другой стороны: недостаточно личного состава, техники, боеприпасов.

Основные усилия, которые россияне будут прилагать в ходе летней кампании 2025 года, начнутся после весенних дождей, когда подсохнет грунт. При этом россияне будут продвигаться по тем же направлениям, по которым они давили в прошлом году и давят сейчас. Прежде всего, это касается Луганской области, которую они попытаются захватить всю к 9 мая. Летом российские войска продолжат давить на восточном фронте: Покровск, Кураховский "карман", Запорожское направление.

Фактически россияне прописали программу своих действий в конституции РФ, куда внесены Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области и Крым. Вот в такой последовательности они и будут пытаться захватить наши территории. Сначала они будут пытаться захватить Луганскую область. Поэтому сейчас Лиманское и Купянское направления – одни из самых горячих. Потом россияне возьмутся за Донецкую область, но там им будет очень тяжело, и за Запорожскую область. Все это в ближайшей перспективе – 1-2 года.

К 9 мая российские войска попытаются захватить всю Луганскую область, отметил Свитан / Фото: 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Дальше, если мы не остановим и не отбросим российские войска, они будут пытаться переправляться на правый берег Днепра и добивать там Запорожскую и Херсонскую области. Но это будет крайне сложно для них, поскольку сил и средств у них нет. Россия ставит в строй примерно 30 тысяч человек в месяц, и 30 тысяч мы минусуем на линии фронта. Примерно такой же баланс российских "федерастов", которые находятся на нашей территории, останется до конца 2025 года.

Однако в случае остановки боевых действий картина будет другая. Россия каждый день будет ставить в строй по тысяче солдат, она и сейчас столько ставит, но в случае прекращения огня, мы не будем их минусовать. Значит, к концу 2025 года численный состав российской армии может увеличиться примерно на 150-200 тысяч. А это уже будет серьезное увеличение, с таким количеством нам будет сложно справиться.

Каждый день россияне производят в среднем 7 тысяч боеприпасов, еще 7 тысяч докупают в Северной Корее, то есть примерно 15 тысяч боеприпасов в сутки. Значит, за месяц они накопят до полумиллиона боеприпасов. А до конца года у них будет несколько миллионов.

Потому нам ни в коем случае нельзя останавливать боевые действия и идти на эту авантюру, ведь она, в конце концов, может нас похоронить к концу года. Если россияне обрушат нам на голову все, что накопят.

Как вы оцениваете перспективы Курской и Белгородской операций ВСУ?

Перспектива – создание линии фронта.

И в Белгородской, и в Курской областях мы улучшили свое оборонительное положение. В Курской области мы сейчас занимаем господствующие высоты, которые дают нам преимущество в 15-20 км по дальности работы артиллерии и FPV-дронов. Если для улучшения нашего оборонительного положения нужно будет еще зайти на российскую территорию, мы будем заходить. Так произошло в Курской и Белгородской областях, и это вполне возможно в Брянской области, где может начаться аналогичная операция.

При этом противник будет делать то же самое – будет пытаться зайти на нашу территорию. Но глубина проникновения будет 3-5-7 км. То есть уровень проникновения россиян будет таким же, как в Харьковской области в прошлом году: они доползли до Липцев и там остановились, упершись в наши оборонительные сооружения; они доползли до Волчанска, и там их связали боями.

И мы заходим на российскую территорию на такую же глубину – на те же 3-7 км, не дальше. Нет смысла углубляться, поскольку перед нами не стоит задача захвата российских территорий (мы – не россияне, нам чужого не надо). Так что с целью улучшения оборонительных позиция мы будем заходить к россиянам, а они – к нам.

ВСУ могут начать операцию, аналогичную Курской и Белгородской, в Брянской области, считает Свитан / Фото: УНИАН

Все-таки как, по вашему прогнозу, в течение этого года будет меняться способность России вести войну, если учитывать состояние российской экономики и обвалившиеся цены на нефть?

Если мы не будем бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, то у России будет стабильная экономика. Да, она будет просаживаться из-за снижения цен на нефть, но не нефтью единой россияне живут. У них есть металлургия и продажа продуктов, получаемых в результате переработки нефти. Мы же перестали бить по НПЗ, значит, россияне вместо нефти будут продавать дизель, авиационный керосин и пр. Это будет поддерживать российскую экономику в этом году на более-менее стабильном уровне.

Плохо будут жить россияне, но на армию будут выделяться деньги. Серьезные проблемы с военной экономикой у России начнутся только в 2026 году. В 2025-м в РФ будут проблемы с экономикой в целом, а у военных будет некоторый запас по времени – этот "жировой запас" позволит российским военным держаться на плаву, даже когда экономика РФ будет рушиться. А вот в следующем году экономические проблемы уже ударят и по российской армии.

Соответственно, Россия будет торопиться решить вопрос с войной в Украине…

Да, до конца 2025 года. Потому что в 2026-м у России начнет сыпаться армия из-за обрушения экономики.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред