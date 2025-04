Россия готовится к новой фазе войны: ISW объяснило изменение тактики оккупантов

Кратко:

Российские войска, вероятно, наращивают применение бронетехники вдоль всей линии боевого соприкосновения в Украине. Если в конце 2024-го и в начале 2025 года основной акцент захватчики делали на пехотных штурмах небольшими группами, то сейчас бронетехника снова играет более заметную роль в боевых действиях.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики предполагают, что командование РФ готово идти на потери техники, чтобы достичь тактических преимуществ на фронте накануне возможного прекращения огня.

13 апреля представитель украинской Луганской группировки подполковник Дмитрий Запорожец сообщил об успешном отражении вражеского штурма.

А уже 14 апреля украинская бригада, которая держит оборону на Новопавловском направлении, обнародовала видео масштабного механизированного наступления армии РФ. На кадрах видно более 20 единиц бронетехники, в том числе более 10 БМП и несколько танков.

В предыдущих отчетах аналитики ISW уже отмечали, что российская оборонно-промышленная база не способна оперативно компенсировать потери бронетехники и артиллерии. Поэтому войска РФ все чаще используют в штурмах переоборудованную гражданскую технику и устаревшие машины советского производства.

Также об активизации бронетехники на фронте сообщил боец 68-й отдельной егерской бригады ВСУ с позывным "Гусь". По его словам, после паузы россияне возобновили штурмы с применением тяжелой техники на Покровском направлении, а также увеличили количество ударов дронами.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.