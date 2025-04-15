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Россия готовится к новой фазе войны: ISW объяснило изменение тактики оккупантов

Руслан Иваненко
15 апреля 2025, 15:07
1688
Аналитики заметили возвращение бронетехники в штурмы.
ВСУ, танки
Российские войска резко активизировали использование бронетехники / Коллаж: Главред, фото: 79 одшбр

Кратко:

  • РФ возобновила массовые штурмы с бронетехникой на нескольких направлениях
  • На Донетчине зафиксировано наступление с более чем 20 единицами техники

Российские войска, вероятно, наращивают применение бронетехники вдоль всей линии боевого соприкосновения в Украине. Если в конце 2024-го и в начале 2025 года основной акцент захватчики делали на пехотных штурмах небольшими группами, то сейчас бронетехника снова играет более заметную роль в боевых действиях.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики предполагают, что командование РФ готово идти на потери техники, чтобы достичь тактических преимуществ на фронте накануне возможного прекращения огня.

видео дня

13 апреля представитель украинской Луганской группировки подполковник Дмитрий Запорожец сообщил об успешном отражении вражеского штурма.

А уже 14 апреля украинская бригада, которая держит оборону на Новопавловском направлении, обнародовала видео масштабного механизированного наступления армии РФ. На кадрах видно более 20 единиц бронетехники, в том числе более 10 БМП и несколько танков.

"Недавняя активизация использования войсками РФ бронетехники свидетельствует о том, что их командование, возможно, все меньше беспокоится об истощении запасов техники или по крайней мере может быть готово смириться с новыми потерями, если войска смогут достичь дополнительных успехов до возможного будущего прекращения огня", - отмечает ISW

В предыдущих отчетах аналитики ISW уже отмечали, что российская оборонно-промышленная база не способна оперативно компенсировать потери бронетехники и артиллерии. Поэтому войска РФ все чаще используют в штурмах переоборудованную гражданскую технику и устаревшие машины советского производства.

Также об активизации бронетехники на фронте сообщил боец 68-й отдельной егерской бригады ВСУ с позывным "Гусь". По его словам, после паузы россияне возобновили штурмы с применением тяжелой техники на Покровском направлении, а также увеличили количество ударов дронами.

Ситуация на фронте - новости по теме:

Как ранее сообщал Главред, ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске. ВСУ прицельно ударили по командному пункту 3-го армейского корпуса ВС РФ. Пункт управления врага располагался во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области.

Также ночью 8 января Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Комбинат Кристалл" в городе Энгельс Саратовской области РФ. Пораженный объект обеспечивал топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация РФ.

Напомним, за атакой на крупнейший российский торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области стоит Служба безопасности Украины. Дальнобойные дроны СБУ преодолели более 900 километров, долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно поразили цель.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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