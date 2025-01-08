ВСУ взорвали нефтебазу стратегической авиации РФ: Ермак раскрыл детали удара

Пораженная нефтебаза снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация РФ.

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Нанесен удар по нефтетерминалу в Саратовской области / Коллаж: Главред, фото: t.me/akovalenko1989, скриншот

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Атакована база хранения нефтепродуктов РФ "Комбинат Кристалл"

Логистика террора Украины должна гореть, заявили в ОП

Силы обороны Украины ночью в среду, 8 января, атаковали базу хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области РФ.

"В районе цели фиксировались многочисленные взрывы, поднялся масштабный пожар. Местные власти подтверждают попадание в "промышленный объект", - сообщает в Telegram Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

видео дня

Отмечается, то пораженная нефтебаза снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация врага.

Более подробная информация о результатах боевой работы уточняется.

/ Главред

Задание выполнено подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"Поражение нефтебазы создает серьезные логистические проблемы для стратегической авиации российских оккупантов и существенно снижает их возможности наносить удары по мирным украинским городам и гражданским объектам", - подчеркнули в Генштабе.

/ t.me/GeneralStaffZSU

Что говорят в Офисе президента

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал у себя в Telegram видео, на котором видно пожар после атаки на город Энгельс Саратовской области РФ.

"Логистика террора Украины должна гореть", - подписал Ермак видео.

Смотрите видео - удар по логистике РФ в Саратовской области:

/ Скриншот

Удары вглубь РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Энгельсе прогремели взрывы из-за атаки дронов. Губернатор Саратовской области заявил о "попадании обломков" якобы сбитого БпЛА на промышленный объект в Энгельсе.

Как сообщал Главред, 4 января крупнейший морской торговый порт РФ атаковали дроны. Этот торговый порт считается вторым по величине после Новороссийска.

Напомним, за атакой на крупнейший российский торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области стоит Служба безопасности Украины. Дальнобойные дроны СБУ преодолели более 900 километров, долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно поразили цель.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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