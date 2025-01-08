В Энгельсе прогремели взрывы из-за атаки дронов: вспыхнул сильный пожар

Губернатор Саратовской области заявил о "попадании обломков" якобы сбитого БпЛА на промышленный объект в Энгельсе.

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Взрывы в Энгельсе прогремели в ночь на 8 января / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

В Энгельсе прогремели взрывы

В районе нефтебазы вспыхнул мощный пожар

В ночь на 8 января серия взрывов прогремела над Энгельсом Саратовской области РФ. В районе нефтебазы возник пожар. Местные власти заявили о массированной атаке дронов.

Как пишут российские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей, над несколькими районами города было слышно около 25 сильных взрывов.

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Сообщается о сильном пожаре в районе нефтебазы в Энгельсе.

Смотрите видео - В российском Энгельсе дроны атаковали нефтебазу:

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал об угрозе БпЛА. Впоследствии он подтвердил "попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе".

"Саратов и Энгельс сегодня ночью подверглись массированной атаке БПЛА. Спасибо нашим военнослужащим за обеспечение безопасности. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. По предварительной информации никто не пострадал. Экстренные службы работают на месте для ликвидации последствий", - написал Бусаргин в Telegram.

В Энгельсы вспыхнул пожар после взрывов / Фото: Astra

Отметим, города Саратов и Энгельс расположены друг напротив друга на правом и левом берегах Волги.

Как известно, в Энгельсе расположен аэродром, на котором базируются стратегические бомбардировщики ТУ-95. Его неоднократно атаковали беспилотники.

Тем временем Минобороны России сообщило о якобы 32-х сбитых беспилотниках над семи областями РФ и акваторией Азовского моря.

В российском оборонном ведомстве утверждают, что 11 БПЛА якобы уничтожены над территорией Саратовской области, по четыре БПЛА – над территориями Курской и Ростовской областей. А также по три – над Белгородской и Брянской областями, два – над Краснодарским краем, один – над Волгоградской областью и четыре – над акваторией Азовского моря.

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, 4 января крупнейший морской торговый порт РФ атаковали дроны. Этот торговый порт считается вторым по величине после Новороссийска. Стоит добавить, что морской торговый порт Усть-Луга, согласно открытым данным, начал работу с открытия в декабре 2001 года угольного терминала. К началу 2020-х стал вторым по величине в России - после Новороссийска.

По данным СМИ, за атакой на крупнейший российский торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области стоит Служба безопасности Украины. Дальнобойные дроны СБУ преодолели более 900 километров, долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно поразили цель.

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