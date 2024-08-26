Дроны атаковали аэродром Энгельс в РФ, на котором базируются бомбардировщики

На момент атаки беспилотников 11 самолетов уже взлетели.

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В РФ пожаловались на атаку дронов в двух городах / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Утром в понедельник, 26 августа, города Саратов и Энгельс в стране-агрессоре РФ были атакованы беспилотниками. В Энгельсе расположен аэродром, на котором базируются стратегические бомбардировщики ТУ-95, которыми оккупанты бомбардируют Украину. На момент атаки дронов 11 самолетов уже взлетели.

По данным российских Telegram-каналов, в Саратове после атаки БПЛА поврежден самый высокий дом - 38-этажка.

Факт удара дронов подтвердил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По его словам, "обломки" упали на дом в жилом комплексе "Volga sky". На сайте ЖК указано, что это не только самый высокий дом города, но и "самое высокое здание Поволжья (высота 128,6 м)".

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От дома до воинской части и военного аэродрома в Энгельсе - 12 километров.

"Рано утром средствами ПВО ликвидирован БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме", - сообщил Бусаргин.

Как пишет Mash, БПЛА попали в две многоэтажки в Саратове и Энгельсе. Пострадали несколько человек, жительницу ЖК "Скай парк" увезли в больницу в тяжёлом состоянии. Троим оказали помощь на месте.

Отметим, города Саратов и Энгельс расположены друг напротив друга на правом и левом берегах Волги.

Самолеты Ту, которыми РФ атакует Украину / Инфографика Главреда

Ракетный удар РФ по Украине 26 августа

Утром 26 августа РФ атаковала Украину с воздуха - оккупанты подняли в небо 11 бортов Ту-95, шесть бортов ТУ-22М3, а в Черном море находятся носители ракет "Калибр".

Воздушные силы заявили о том, что запущенные агрессором ракеты уже в воздушном пространстве Украины. В Кривом Роге, Кропивницком, Харькове прогремели взрывы.

В ночь на понедельник, 26 августа, страна-агрессор РФ устроила очередную воздушную атаку на Киев. Оккупанты применили ударные дроны "Shahed".

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, дроны запустили с территории Курской области РФ, беспилотники пролетели в Сумскую и Черниговскую области и заходили в сторону Киева с восточного и северо-восточного направлений.

"Силами и средствами противовоздушной обороны около десятка [дронов] уничтожены еще на подступах к городу", - отметили в КМВА.

В Киеве обошлось без разрушений и пострадавших.

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