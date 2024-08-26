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Ночью Киев был атакован дронами: до 10 "Шахедов" сбиты на подступах к столице

Анна Ярославская
26 августа 2024, 06:36
243
В Киеве обошлось без разрушений и пострадавших.
Атака дронов
РФ запускала дроны из Курской области / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, Силы обороны Юга

В ночь на понедельник, 26 августа, страна-агрессор РФ устроила очередную воздушную атаку на Киев. Оккупанты применили ударные дроны "Shahed".

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, дроны запустили с территории Курской области РФ, беспилотники пролетели в Сумскую и Черниговскую области и заходили в сторону Киева с восточного и северо-восточного направлений.

"Силами и средствами противовоздушной обороны около десятка [дронов] уничтожены еще на подступах к городу", - отметили в КМВА.

видео дня

В Киеве обошлось без разрушений и пострадавших.

Атаки РФ на Украину

В Украине поздно вечером 19 августа прогремели взрывы. Их было слышно во многих областях. Российские оккупанты атаковали регионы "Шахедами".

В ночь на 20 августа оккупанты запустили по Украине почти три десятка воздушных целей. В целом они атаковали наше государство 26 ударными дронами и несколькими ракетами различного типа.

Сообщалось, что российские оккупанты во время атаки в ночь на 20 августа нанесли удар по промышленному объекту в Тернополе. Там прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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