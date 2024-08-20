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В Тернополе горит промышленный объект после удара РФ: власти сделали важное заявление

Алёна Воронина
20 августа 2024, 10:39
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Оккупанты попали в промышленный объект, вспыхнула емкость, в которой хранились горюче-смазочные материалы. Местных жителей призвали не выходить на улицы.
Пожар в Тернополе после удара РФ
В Тернополе горит промышленный объект после удара РФ/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Российские оккупанты во время атаки в ночь на 20 августа нанесли удар по промышленному объекту в Тернополе. Там прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар.

В Тернопольской ОГА обратились к местным жителям с призывом меньше времени проводить на улице, закрывать окна в помещениях и тщательно мыть овощи и фрукты, которые принесены с улицы.

"Рекомендуем. При планировании дня без надобности не выходите из дома, максимально ограничьте пребывание детей на улице, закройте окна в помещениях, тщательно мойте продукты, принесенные со двора. В Тернопольском районе проводятся замеры качества воздуха", - отметили в ОГА.

видео дня

Было попадание в одну из емкостей с горюче-смазочными материалами

Во время брифинга в Тернопольские ОВА рассказали, что враг ударил по промышленному объекту и там возник пожар.

"Во время ночного удара враг нанес удар по промышленному объекту, возник пожар. Все службы, которые должны обеспечить работу по своим направлениям, выехали на место происшествия", - сообщил заместитель начальника Тернопольской ОГА Виктор Устенко во время брифинга утром 20 августа.

Начальник Главного управления ГСЧС Украины в Тернопольской области Виктор Маслей рассказал, что ориентировочно около 3 часов ночи спасатели получили сообщение о пожаре на одном из предприятий Тернополя.

"На месте было установлено возгорание в результате попадания вражеского предмета в одну из емкостей, в которой хранились горюче-смазочные материалы, в результате чего возник пожар. Для ликвидации этого пожара были привлечены спасатели Тернопольского гарнизона, а также других городов нашей области, всего более 20 единиц техники и более 90 спасателей на ликвидации этого пожара. Также привлекались два пожарных поезда - из Тернополя и Львова. В 06:50 состоялась локализация пожара, то есть прекращено его распространение, и взято под контроль. Сейчас происходит тушение пожара. Пострадавших в результате пожара было", - рассказал начальник ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области.

В Тернопольском районе проверяют качество воздуха и воды

В ОВА сообщили, что после возникновения этой ситуации сразу был начат контроль качества воздуха и скоро начнется контроль качества воды, чтобы соответственно реагировать, если будут превышения.

Генеральный директор ГУ "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" Оксана Чайчук сообщила, что в воздухе пока не обнаружено больших концентраций вредных веществ. Но до окончания полных исследований воздуха и воды местным жителям рекомендуют воздержаться от длительного пребывания на воздухе, много держать детей в закрытых помещениях с закрытыми окнами и форточками.

Смотрите видео брифинга о последствиях удара РФ по Тернополю:

Продолжается ликвидация пожара

В ГСЧС Украины сообщили, что на Тернопольщине продолжается ликвидация пожара на промышленном объекте.

"Ночью враг атаковал один из промышленных объектов на территории области. К ликвидации последствий удара привлечено более 90 чрезвычайников, 21 единица техники, 2 пожарных поезда. Сейчас пожар локализован. Продолжается ликвидация. Предварительно, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

  • Последствия удара РФ по Тернополю в ночь на 20 августа
    Последствия удара РФ по Тернополю в ночь на 20 августа ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Тернополю в ночь на 20 августа
    Последствия удара РФ по Тернополю в ночь на 20 августа ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Тернополю в ночь на 20 августа
    Последствия удара РФ по Тернополю в ночь на 20 августа ГСЧС Украины
  • Последствия удара РФ по Тернополю в ночь на 20 августа
    Последствия удара РФ по Тернополю в ночь на 20 августа ГСЧС Украины

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 августа РФ массированно атаковала Украину, дроны и ракеты сбивали в 9 областях. Во время ночного удара оккупанты запустили почти три десятка "Шахедов", а также били ракетами.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Напомним, 19 августа РФ поднимала в воздух 6 самолетов Ту-95МС - украинцев предупредили о ракетной угрозе. Наблюдалась активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях.

В ночь на 20 августа прогремели мощные взрывы - Россия запустила по Киеву баллистику. Утром 20 августа в Украине объявили масштабную воздушную тревогу - в Киевской области прогремели взрывы.

Что такое баллистическая ракета?

Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление.

По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета:

  • Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
  • Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).
  • Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км).

Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Также ранее сообщалось, что был раскрыт масштаб будущего удара России по Украине на День Независимости. Последний раз Россия наносила по Украине массированный удар еще в начале июля.

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