Аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские силы продолжили продвижение в Курской области РФ на фоне продолжающихся боев по всей линии украинского наступления в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 19 августа, показывают, что украинские силы продвинулись в Вишневке, что к юго-западу от Коронево и в 14 км от международной границы, передает ISW.

Министерство обороны России заявило, что российская авиация и артиллерия нанесли удар по украинским силам, которые действовали вблизи Вишневки, вскользь признавая, что украинские силы продвинулись в этом районе.

Известный российский военный блогер, связанный с Кремлем, утверждал, что украинские войска также продвигались в пределах Русского Поречья, к востоку от Агронома и к востоку от Спального.

Минобороны РФ утверждало, что российские силы отбили украинские диверсии и попытки разведки к югу от Скрилевки и Шептухова (оба к северо-востоку от Коренево и в 22 км от международной границы), а другие российские источники утверждали, что бои продолжались вблизи Коренево, Ольговки, западной Суджи и Мартыновки. Российские милблогеры также утверждали, что столкновения продолжаются вдоль международной границы возле Теткино.

Российские блогеры утверждали, что украинские войска нанесли авиаудар, который разрушил мост через реку Сейм в Карыже - третий и последний мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Однако ISW еще не наблюдал доказательств удара по мосту вблизи Карижа. На геолокационных кадрах, опубликованных 16 и 18 августа, украинские удары соответственно разрушили мост через реку Сейм в Глушково и повредили мост через реку Сейм в Званном.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.