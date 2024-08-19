ВСУ контролируют почти 100 населенных пунктов в Курской области - Зеленский

Президент назвал операцию в Курской области самой большой инвестицией в процесс освобождения украинцев из российского плена.

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ВСУ взяли под контроль 92 населенных пункта / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

Украинские военные продолжают свое наступление на Курскую область. Защитникам уже удалось взять под свой контроль 92 населенных пункта. Об этом официально заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Бойцы ВСУ взяли под свой контроль уже 92 населенных пункта. В целом Украина контролирует уже более 1250 квадратных километров в Курской области.

"В общем, эта операция стала самой большой нашей инвестицией. Процесс освобождения украинцев и украинок из российского плена. Мы уже получили наибольшее количество российских пленных за одну операцию", - сказал Зеленский. видео дня

Смотрите видео об операции ВСУ в Курской области:

ВСУ взяли под контроль 92 населенных пункта / фото: скриншот

Бои в Курской области - последние новости

Украинские военные достигают поставленных целей в Курской области. По состоянию на утро, отметил президент Владимир Зеленский, бойцы ВСУ пополнили обменный фонд российскими военными.

По данным аналитиков, ВСУ удалось немного продвинуться на юго-восток от Суджи - в частности, военные захватили Апанасовку, Снагость, Отрубу и продвинулись в Ольговке Курской области.

Известно, что по состоянию на 18 августа Россия перебросила с линии фронта в Украине в Курскую область группировку от 5 тысяч российских военных. Вероятно, во время следующих этапов боевых действий на территории России российской армии нужно будет увеличивать живую силу и материальные средства в этом районе.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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