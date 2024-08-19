ВСУ продвинулись в Курской области и вошли в несколько населенных пунктов: подробности

Защитники Украины движутся вперед во время операции на Курщине, им удалось войти в несколько населенных пунктов.

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ВСУ продвинулись в Курской области и вошли в несколько населенных пунктов/ коллаж: Главред, фото: 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода, скрин

Украинские военные 18 августа продолжили наступать по всей линии фронта в Курской области страны-агрессора России. Им удалось немного продвинуться на юго-восток от Суджи.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они отметили, что на опубликованных 17 августа геолокационных видеозаписях видно, как российские войска ударили по украинскому бронетранспортеру на севере Мартыновки (к северо-востоку от Суджи). Это указывает на то, что украинские воины недавно продвинулись туда.

Также аналитики напомнили, что 18 августа российский военный блогер заявлял о захвате украинскими военными Троицкого, расположенного к югу от Кореневого и примерно в двух километрах от границы, и о продвижении к Семеновке, расположенной к северу от Суджи и примерно в 24 километрах от границы.

видео дня

В ISW также отметили, что, согласно опубликованным 17 и 18 августа геолокационным кадрам, украинские силы продолжают свои действия на всей заявленной максимальной границе продвижения украинских сил в Курской области.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Украинские военные вошли в три населенных пункта в Курской области

В Deep State сообщили, что украинские военные захватили Апанасовку, Снагость, Отрубу и продвинулись в Ольговке Курской области.

Также в DeepState отметили, что российские оккупанты продвинулись в Донецкой области, у Песчаного, Скучного, Николаевки, Железнянского, Новожеланного в Нелиповке и Нью-Йорке.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Операция в Курской области - последние новости

Ранее в The Times отмечали, что РФ попытается отбить Курщину в октябре 2024-го, ВСУ могут потерять позиции. Операция украинских военных на Курщине стала позором для российских оккупантов, которые потеряли на фронте в Украине много техники и личного состава.

Также ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили важные мосты РФ в Курской области. Разрушение первого моста через реку Сейм возле города Глушково будет препятствовать снабжению российских войск.

В Сумской МВА отметили, что ВСУ готовят новые операции в Курской области. Силы обороны Украины в течение одного дня операции на территории Курской области берут в плен 100-150 пленных, отметил глава Сумской МВА.

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