ВСУ продвинулись в Курской области и вошли в несколько населенных пунктов: подробности

Украинские военные 18 августа продолжили наступать по всей линии фронта в Курской области страны-агрессора России. Им удалось немного продвинуться на юго-восток от Суджи.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они отметили, что на опубликованных 17 августа геолокационных видеозаписях видно, как российские войска ударили по украинскому бронетранспортеру на севере Мартыновки (к северо-востоку от Суджи). Это указывает на то, что украинские воины недавно продвинулись туда.

Также аналитики напомнили, что 18 августа российский военный блогер заявлял о захвате украинскими военными Троицкого, расположенного к югу от Кореневого и примерно в двух километрах от границы, и о продвижении к Семеновке, расположенной к северу от Суджи и примерно в 24 километрах от границы.

В ISW также отметили, что, согласно опубликованным 17 и 18 августа геолокационным кадрам, украинские силы продолжают свои действия на всей заявленной максимальной границе продвижения украинских сил в Курской области.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.