УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Было бы счастье: Лукашенко заявил, что Украина хочет, чтобы РФ применила ядерку

Степан Гафтко
19 августа 2024, 01:37
17
Александр Лукашенко заявил, что в Украине были бы счастливы, если РФ применила бы тактическое ядерное оружие.
Было бы счастье: Лукашенко заявил, что Украина хочет, чтобы РФ применила ядерку
Лукашенко о ядерном ударе РФ / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал неожиданное заявление и сказал, что в Украине были бы рады, если бы РФ нанесла тактический ядерный удар во время военного конфликта. Об этом пишет белорусское издание Белта.

"Опасность заключается в том, что эта подобная эскалация со стороны Украины - попытка толкнуть Россию на асимметричные действия. Ну, допустим, применение ядерного оружия. Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила или мы там тактическое ядерное оружие. Это было бы счастье", - отметил Лукашенко.

Лукашенко отметил, что если бы Россия использовала стратегическое ядерное оружие, то РФ, а также Беларусь остались бы без союзников в мире.

видео дня

"Вот тогда, наверное, у нас вряд ли союзники остались бы. Вообще никаких даже сочувствующих стран не осталось бы. Потому что они погружены в то, что происходит", - подчеркнул белорусский диктатор.

Сам Лукашенко намекает на то, что Украина сама хочет подтолкнуть Россию к использованию ядерного оружия.

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом?

Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия.

Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы".

24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях".

Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Война в Украине и отношения с Белоруссией - новости

Напомним, ранее стало известно, что не все бойцы ВСУ поддерживают операцию в Курской области.

Белорусский "президент" Александр Лукашенко уверен, что Украина операцией в Курской области якобы пытается мотивировать Россию применить тактическое ядерное оружие. Ничем и никем не подкрепленные слова диктатор озвучил в эфире пропагандистов "60 минут" в воскресенье, 18 августа.

Также ранее стало известно, что белорусский диктатор Александр Лукашенко объявил о переброске к границам с Украиной почти трети армии Республики Беларусь. Об этом он заявил в ходе интервью российским пропагандистским СМИ.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Александр Лукашенко
Реклама

Главное за день

Было бы счастье: Лукашенко заявил, что Украина хочет, чтобы РФ применила ядерку

Было бы счастье: Лукашенко заявил, что Украина хочет, чтобы РФ применила ядерку

01:37 Война
Ситуация неоднозначная: не все бойцы ВСУ поддерживают Курскую операцию

Ситуация неоднозначная: не все бойцы ВСУ поддерживают Курскую операцию

00:52 Война
Эти дни будут особенно тяжелые: в Укрэнерго рассказали о дефиците электроэнергии

Эти дни будут особенно тяжелые: в Укрэнерго рассказали о дефиците электроэнергии

00:03 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Раскрыт масштаб будущего удара России по Украине на День Независимости 8038

Раскрыт масштаб будущего удара России по Украине на День Независимости

Гороскоп на завтра 19 августа: Ракам - большой успех, Львам - неожиданные расходы 6820

Гороскоп на завтра 19 августа: Ракам - большой успех, Львам - неожиданные расходы

Увезли на скорой : что случилось с путинисткой Наташей Королевой 6282

Увезли на "скорой": что случилось с путинисткой Наташей Королевой

Сильная жара +39 градусов накроет Украину: стали известны даты 4699

Сильная жара +39 градусов накроет Украину: стали известны даты

Последние новости

02:20

Британия запустила в космос первый военный спутник - он поможет Украине

01:37

Было бы счастье: Лукашенко заявил, что Украина хочет, чтобы РФ применила ядерку

00:52

Ситуация неоднозначная: не все бойцы ВСУ поддерживают Курскую операцию

00:11

Британия открыто заявила об использовании своего оружия на Курщине - детали

00:03

Эти дни будут особенно тяжелые: в Укрэнерго рассказали о дефиците электроэнергии

Операция в Курской области способна "утопить" Путина, для ВСУ открыт путь на Москву – СвитанОперация в Курской области способна «утопить» Путина, для ВСУ открыт путь на Москву – Свитан
18 августа, воскресенье
23:42

В России устроили истерику из-за статьи WP о "тайных переговорах"

23:26

Осудили "Курскую операцию": Кто поддерживает РФ и против Украины

23:13

"Будет еще несколько этапов": ВСУ готовят новые операции на Курщине - Сумская ГВА

23:05

"Ситуация критическая": украинцев призывают эвакуироваться из трех городов

Реклама
22:45

Положительные новости - Зеленский о докладе Сырского с линии фронтаВидео

22:12

Законная цель - американский адмирал о необходимости бить по Керченскому мосту

22:03

Чего Путин боится больше всего: Маломуж раскрыл его "призраки прошлого"

21:36

Восьмой полк "затрофеил" на Курщине вражескую "Рапиру": она работает на ВСУ

21:14

Разведка без риска для жизни: Азов показал нового боевого робота

21:01

ВСУ готовят "сюрприз" для россиян возле Покровска: что известно

20:45

Страну "трусит" почти 7-балльный шторм: скоро начнется еще одна магнитная буря

20:42

Великобритания начала срочное расширение поддержки Украины - The Times

20:00

Младшая дочь Веры Брежневой в платье-мини показалась в объятиях бойфренда

19:57

Огонь не могут потушить до сих пор: в ГУР раскрыли детали "бавовны" в Ростовской области

19:42

ВСУ уничтожили важные мосты РФ в Курской области: в AP раскрыли неожиданный сценарий

Реклама
19:30

"Адская" жара возвращается: где будет почти +40, а какие регионы будут заливать дожди

19:08

Лишь люди с высоким IQ смогут найти золотую маску фараона: на поиски есть 30 секунд

18:50

"Бровастая баба": известный российский шоумен размазал путинистку Анастасию Волочкову

18:30

Россияне сбросили авиабомбы на Сумщину: есть жертвы, под завалами люди

18:25

Головоломка, которую разгадают только гении: надо найти носок за 7 секунд

18:22

Исчезнут до конца сезона: садовод назвал самое эффективное средство против сорняковВидео

18:12

Нардеп Дмитрук, который дрался с военным ВСУ, отличился новым "фейлом"

18:03

Отключения света возвращаются по всей территории Украины: график на 19 августа

17:55

"На грани Третьей мировой": в КНДР панически отреагировали на ситуацию в Курской области

17:35

"Фронт пылает": РФ применила новую тактику возле Покровска - это не "мясные штурмы"

17:19

Эти кабачки разметают даже на праздничном столе - рецепт просто огоньВидео

17:14

Даже следа не останется: 5 самых простых способов, как отмыть руки после чистки орехов

17:07

Лукашенко заявил о переброске трети армии на границу с Украиной: в ГПСУ отреагировали

16:52

"Смена власти в России": Гельман раскрыл жесткие последствия после операции на КурщинеВидео

16:52

Как убрать даже старое жирное пятно без стирки: способ, о котором мало кто не знает

16:25

Наступление в Курской области: у Герасимова осталось 2 варианта - полковник ВСУ

16:17

Почему венгры не смывают унитаз? Откуда "ноги" у странного мифа

15:41

Церковный праздник 19 августа: что запрещено делать на Андрея Стратилата

15:33

Почему Галкин и Пугачева уехали из РФ на самом деле - детали

15:33

РФ попытается отбить Курщину в октябре 2024-го, ВСУ могут потерять позиции - The Times

Реклама
15:00

Раскрыт масштаб будущего удара России по Украине на День Независимости

14:05

Россия пошла в массированную атаку в сторону Торецка

13:52

В вашу жизнь придет большая беда: что нельзя одалживать 19 августа - приметы

13:33

Атака дронов: на Днепропетровщине прогремели взрывы и вспыхнул пожар на подстанции

13:30

Софию Ротару уличили на махинациях - росСМИ

13:24

Лукашенко снова выдал бред про ВСУ в Курске: скоро войска НАТО войдут

13:08

Как заморозить свеклу: диетолог рассказала, как сохранить овощ надолго

13:04

"Это будет понятно в течение недели": ЧВК могут провести операцию по смещению Путина - СвитанВидео

12:46

Страх эскалации - просто прикрытие: почему США не разрешают бить вглубь РФ - СвитанВидео

12:22

Увезли на "скорой": что случилось с путинисткой Наташей Королевой

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять