Было бы счастье: Лукашенко заявил, что Украина хочет, чтобы РФ применила ядерку

Александр Лукашенко заявил, что в Украине были бы счастливы, если РФ применила бы тактическое ядерное оружие.

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Лукашенко о ядерном ударе РФ / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал неожиданное заявление и сказал, что в Украине были бы рады, если бы РФ нанесла тактический ядерный удар во время военного конфликта. Об этом пишет белорусское издание Белта.

"Опасность заключается в том, что эта подобная эскалация со стороны Украины - попытка толкнуть Россию на асимметричные действия. Ну, допустим, применение ядерного оружия. Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила или мы там тактическое ядерное оружие. Это было бы счастье", - отметил Лукашенко.

Лукашенко отметил, что если бы Россия использовала стратегическое ядерное оружие, то РФ, а также Беларусь остались бы без союзников в мире.

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"Вот тогда, наверное, у нас вряд ли союзники остались бы. Вообще никаких даже сочувствующих стран не осталось бы. Потому что они погружены в то, что происходит", - подчеркнул белорусский диктатор.

Сам Лукашенко намекает на то, что Украина сама хочет подтолкнуть Россию к использованию ядерного оружия.

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

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Напомним, ранее стало известно, что не все бойцы ВСУ поддерживают операцию в Курской области.

Белорусский "президент" Александр Лукашенко уверен, что Украина операцией в Курской области якобы пытается мотивировать Россию применить тактическое ядерное оружие. Ничем и никем не подкрепленные слова диктатор озвучил в эфире пропагандистов "60 минут" в воскресенье, 18 августа.

Также ранее стало известно, что белорусский диктатор Александр Лукашенко объявил о переброске к границам с Украиной почти трети армии Республики Беларусь. Об этом он заявил в ходе интервью российским пропагандистским СМИ.

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