Реанимобиль за 350 тыс евро и лечение в клинике: состояние Лукашенко ухудшается

Вчерашнее интервью с Александром Лукашенко возобновило все больше дискуссий о его не лучшем состоянии здоровья.

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Состояние Лукашенко становится все хуже / Коллаж Главред: фото getty images, скрин

Белорусские оппозиционеры в своих соцсетях считают, что Лукашенко плохо выглядит. Среди перечисленных заболеваний - ослабевание костей и мышц, проблемы со слухом, онкологические заболевания, диабет второго типа, с чем связан лишний вес Лукашенко.

Слухи о болезни Лукашенко ходят давно, и усиливаются с его проявлениями на публике. Оппозиционный Telegram-канал "Ник и Майк" обращает внимание, что возраст и накопившиеся болячки вместе с нездоровым образом жизни все чаще дают о себе знать.

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. видео дня Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Как подчеркивает ресурс "Ник и Майк", чтобы несколько часов более-менее прилично выглядеть в кадре, накануне Лукашенко пришлось длительное время пролежать в своей клинике.

"Возраст и накопившиеся болячки вместе с нездоровым образом жизни все чаще дают о себе знать. Недавно даже пришлось купить навороченный реанимобиль стоимостью более 350 тысяч евро, чтобы сопровождать (Лукашенко-ред) в поездках по стране. Во всех смыслах получилось жалкое и бесперспективное зрелище", - говорится в сообщении.

Telegram-канал "Ник и Майк" отмечает, что для чиновников и разнообразных службистов все уже понятно - пришло время искать выход.

Состояние Лукашенко "не сулит ничего хорошего ни остаткам бизнеса, ни номенклатуре", пишут журналисты.

Еще одним пунктом Telegram-канал "Ник и Майк" выделяет абсолютную бессодержательность заявлений, ведь Лукашенко не сказал ничего нового. Состояние друга Путина является показательным в нескольких смыслах, отмечают журналисты

"То, что он в военном отношении будет максимально имитировать деятельность и пытаться откупаться от выполнения "союзнического долга", давно ни для кого не секрет. Сил и ресурсов хватает лишь на то, чтобы захватывать безоружных заложников. Впрочем, и этот ресурс Кремль хочет у него забрать себе, лишив Синепалого последних аргументов в торговле с Западом", - отмечает Telegram-канал.

"Ник и Майк" обращает внимание, что, когда Александру Лукашенко приходится лезть в телевизор, это означает, что другие каналы коммуникации как с Кремлем, так и российским обществом сейчас ограничены.

Что и неудивительно, учитывая нежелание непосредственно принять участие в войне и желание принять участие в "выборах" самого себя в 2025 году, подчеркивают журналисты.

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Недавно в сеть попали снимки Лукашенко и пользователи усомнились в состоянии его здоровья, ведь он сильно поправился, связав это с хроническими заболеваниями.

Как известно, вчера Александр Лукашенко заявил, что хочет, чтобы все сели за стол переговоров и закончили "драчку" в Украине. По его словам, война в Украине и России якобы выгодна американцам и Западу и призвал стороны примириться и прекратить ссоры.

После начала операции на Курщине Лукашенко поддался паническим настроениям и заговорил о падении РФ. Политический аналитик Александр Кочетков подчеркнул, чтоБеларусь развалится следом.

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