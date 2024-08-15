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Лукашенко хочет, чтобы сели за стол переговоров и закончили "драчку" в Украине

Степан Гафтко
15 августа 2024, 16:43обновлено 15 августа, 18:34
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Александр Лукашенко заявил, что война в Украине и России якобы выгодна американцам и Западу и призвал стороны примириться и прекратить ссоры.
Лукашенко хочет, чтобы сели за стол переговоров и закончили 'драчку' в Украине
Лукашенко призвал закончить войну / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал завершить драку между Россией, Украиной и Беларусью и в конце концов сесть за стол переговоров. Об этом пишет Telegram-канал BELTA.

"Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им", - заявил Лукашенко.

Таким образом самопровозглашенный президент Беларуси намекнул, что война в Украине и РФ полезна и выгодна только для американцев и западных чиновников.

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Однако никаких конкретных фактов Лукашенко для журналистов не смог привести и не смог ответить конкретно на вопрос, кому же выгодна война.

Объясняя свои слова и позицию, белорусский самопровозглашенный лидер намекнул, что он говорит именно об американцах, однако напрямую не захотел называть имена или должности этих людей, которым, по его словам, выгоден конфликт.

Также он добавил, что, по его мнению, Запад хочет, чтобы россияне, белорусы и украинцы истребили друг друга.

В свою очередь журналист Евгений Попов спросил Лукашенко, готов ли он нажать "красную кнопку", намекая на ядерное оружие, которое россияне перебросили в Беларусь.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика / Инфографика: Главред

Самопровозглашенный президент и здесь не смог конкретно ответить на вопрос и продолжил свою риторику о прекращении войны, фактически повторяя заявления диктатора Питуна о "братоубийственном конфликте".

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом?

Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия.

Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы".

24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях".

Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

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Напомним, ранее СМИ рассказывали, что в сеть попали снимки Лукашенко и пользователи усомнились в состоянии его здоровья, ведь он сильно поправился.

Ранее также стало известно, что Лукашенко панически настроен и сообщал, что если наступит крах России, то страны СНГ также не смогут нормально существовать и будут приходить в упадок.

Также эксперты заявили, что на сегодняшний день Лукашенко продолжает поддерживать Путина и всеми доступными методами показывает, что готов оказывать ему помощь.

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