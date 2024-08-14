На помощь Путину: Лукашенко направляет бронетехнику в Россию

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко направляет в Россию из своих боевых подразделений военную технику в помощь Путину.

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Лукашенко отправляет бронетехнику в Россию / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия, МО РФ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал по срочной просьбе Путина передать россиянам часть военной техники. Об этом сообщает белорусское издание "Белновости".

Как сообщают в издании, ранее Лукашенко передавал свою технику, которая была законсервированной на военных складах, а сейчас приказал отправить технику, которая была в распоряжении частей и подразделений. Это свидетельствует о том, что Беларусь уже много помогает России и у нее самой осталось мало бронемашин.

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"Если в 2022-м Беларусь передавала боеприпасы и технику со складов, то сейчас речь идет о передаче из боевых подразделений. Это может свидетельствовать о том, что склады и арсеналы Беларуси были опустошены в 2022-м, и сейчас Александр Лукашенко может ответить на запрос Москвы только техникой из состава действующих подразделений", - говорится в сообщении издания.

Также журналисты отмечают, что РФ потеряла много техники не только на Курском направлении, но и в целом на фронте в Украине, именно поэтому Путин в оперативном порядке попросил Лукашенко помощи.

Даже перезапустив свой ВПК агрессор не может обеспечить себя военной техникой, особенно с открытием неожиданных направлений фронта, отмечает издание.

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

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Напомним, в войне против РФ на стороне Украины воюет два белорусских подразделения - полк Калиновского и полк Погоня, по словам бойцов ВСУ, если белорусы захотят вернуться домой, то никто не будет им мешать.

Напомним, 10 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы нарушила воздушное пространство Беларуси, и что белорусская ПВО сбила несколько целей.

Также ранее стало известно, что Лукашенко приказал своим танкам выдвинуться в сторону украинской границы.

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