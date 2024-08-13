Сдерживать не будут: Мусиенко сказал, появятся ли 'загадочные отряды' в Беларуси

В Украине воюют белорусы, в частности полк Калиновского и полк Погоня. Если граждане Беларуси решат "вернуться" домой, Украина не будет им мешать. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
По его словам, белорусы хорошо воюют и помогают украинским защитникам в борьбе против российской агрессии.
"Если вдруг эти граждане Беларуси захотят вернуться домой, поскольку имеют белорусские паспорта, разве мы можем им мешать? У нас же свобода передвижения. Пожалуйста, если они захотят вернуться домой, а у кого-то еще будет оружие на руках, не думаю, что мы их будем силой сдерживать", - отметил эксперт.
Кто такой Александр Мусиенко
Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.
Смотрите видео чата с Александром Мусиенко, где он рассказал о последствиях операции в Курской области для России и Путина:
Ситуация на границе с Беларусью - что известно
Напомним, 10 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы нарушила воздушное пространство Беларуси, и что белорусская ПВО сбила несколько целей. Лукашенко пригрозил ответом на "провокации".
Впоследствии белорусский диктатор Лукашенко отдал приказ стянуть к границе с Украиной ракетные системы "Искандер" и "Полонез". Их якобы перемещают на Гомельское и Мозырское направления. В Украине перемещение оружия рассматривают как попытку помочь РФ и отвлечь внимание украинского командования.
Как сообщал Главред, 11 августа Министерство обороны Беларуси заявило, что белорусские танки выдвинулись в приграничные районы с Украиной. Подразделения одного из механизированных соединений ВС Беларуси якобы уже приведены в готовность и начали марш к Гомельскому и Мозырскому тактическим направлениям.
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