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"Сбили несколько целей": в Беларуси заявили об атаке со стороны Украины - что известно

Юрий Берендий
10 августа 2024, 13:20
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Белорусский диктатор Лукашенко обвинил Украину в якобы нарушении воздушного пространства Беларуси и пригрозил ответом на так называемые "провокации".
'Сбили несколько целей': в Беларуси заявили об атаке со стороны Украины - что известно
Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны Беларуси

10 августа непризнанный многими странами президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы нарушила воздушное пространство Республики Беларусь. Об этом сообщает государственное белорусское агентство Белта.

По словам белорусского диктатора, противовоздушная оборона Беларуси якобы сбила несколько целей с украинской стороны.

Лукашенко рассказал об инциденте во время рабочей поездки в Шкловский район, отметив, что 9 августа в 18:10 силы военно-воздушных сил и войск ПВО Беларуси были переведены в режим повышенной боевой готовности. По его словам, Украина якобы нарушила воздушное пространство Беларуси на восточном направлении в Костюковичском районе.

видео дня

Стоит отметить, что Костюковичский район Беларуси не граничит с Украиной, а прилегает к Брянской области РФ, находясь примерно в 90-100 км к северу от украинской Черниговщины.

"В 19:04 на высоте 1,5 км и дальности 6,5 км силами ПВО было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Ночью и сегодня утром происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины... Другие цели были переданы РФ, по информации Генштаба России и командующего этого направления ПВО России, эти цели поразили под Ярославлем", - заявил Лукашенко", - сказал Лукашенко.

Лукашенко утверждает, что подобные действия украинцев свидетельствуют об их нежелании мира и "продолжении эскалации напряженности".

Он также упомянул операцию в Курской области, отметив, что украинские войска к 10 августа продвинулись на 30-35 километров.

Белорусский диктатор подчеркнул, что не понимает, почему Украина действует против Беларуси, отметил тесное сотрудничество с российской армией и ПВО, и заверил, что ни одна провокация не останется без ответа.

Смотрите видео с полным заявлением Лукашенко о якобы нарушении Украиной воздушного пространства Беларуси:

'Сбили несколько целей': в Беларуси заявили об атаке со стороны Украины - что известно
Фото: скриншот

армия Беларуси инфографика
Что известно об армии Беларуси / Инфографика: Главред

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом?

Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия.

Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы".

24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях".

Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Заявления Лукашенко об агрессии России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о возможном крахе России в войне против Украины, что, по его мнению, повлияет на все страны СНГ.

18 июля белорусский лидер объявил об отводе белорусских войск от украинской границы. Силы обороны, Генштаб и ГУР пока не зафиксировали формирования ударных группировок белорусских вооруженных сил. На границе продолжают службу пограничники, усиленные подразделениями сил специальных операций. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал о возможных мотивах действий Лукашенко.

Ранее Лукашенко предупреждал о жестком ответе, считая, что Украина готовится к эскалации на границе.

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