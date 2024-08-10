Об этом говорил Зеленский: стала известна неожиданная цель боев в Курске - Bild

Аналитики отмечают, что с начала боевых действий на территории Курской области России была зафиксирована сдача в плен значительного количества военных РФ.

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Стала известна неожиданная цель боев в Курске - Bild / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Украина намерена пополнить обменный фонд для возвращения домой украинских военнопленных из российского плена. Об этом сообщает Bild.

В этом контексте журналисты отмечают, что официально Украина не подтверждала своего участия в операции на территории России, в частности в Курской области.

В своем вечернем обращении 9 августа президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность солдатам за то, что они захватили в плен российских военнослужащих.

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"Это [пополнение обменного фонда - прим. ред.] чрезвычайно важно и за прошедшие трое суток особенно результативно", - сказал он.

Bild делает вывод, что с увеличением обменного фонда появится возможность освободить из российского плена значительное количество украинских военнопленных.

"С начала наступления в Курской области появилось несколько видеозаписей, на которых зафиксированы группы российских солдат, сдавшихся в плен. Среди них были пограничники", - отмечают аналитики.

Где находится Курская АЭС / Инфографика: Главред

Кризис в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Кризис в Курской области - что известно о боях в Курске

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Курской области в пятницу днем перекрыли все подъезды к АЭС, вероятно, готовя ее оборону, о чем сообщают региональные СМИ.

В Курской области уже несколько суток продолжаются активные боевые действия. Военный эксперт Роман Свитан отметил, что российская реакция на эти события является вялой, хотя ситуация создала для них серьезную проблему. В частности, перерезанная железная дорога в районе Суджи, через которую поставлялось топливо с Мозырского НПЗ в Беларуси, перекрыла поставки дизеля на восточный фронт России.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что вблизи Суджи в Курской области РФ были захвачены склады боеприпасов, предназначенные для наступления на Сумскую область.

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