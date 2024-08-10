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"Охота" ГУР в Крыму: бойцы уничтожили еще один российский катер "Тунец"

Мария Николишин
10 августа 2024, 09:40
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В результате операции повреждения также получили еще три плавсредства захватчиков, говорят в ГУР.
'Охота' ГУР в Крыму: бойцы уничтожили еще один российский катер 'Тунец'
Бойцы ГУР уничтожили еще один российский катер "Тунец" / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ГУР

В ночь с 8 на 9 августа 2024 года вблизи населенного пункта Черноморское во временно оккупированном Крыму воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с помощью ударного морского дрона MAGURA V5 уничтожили очередное судно российских оккупантов - скоростной катер проекта КС 701 типа "Тунец". Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.

Известно, что в результате операции повреждения также получили еще три плавсредства захватчиков. Их тип устанавливается.

К тому же, это уже не первый подстреленный у берегов полуострова "Тунец": два российских судна такого типа разведчики уничтожили, а еще два - повредили в мае этого года.

видео дня

"Скоростные транспортно-десантные катера проекта КС 701 россияне в оккупированном Крыму использовали для патрулирования акватории и логистики", - сообщили в ГУР.

"Охота" на катер оккупантов - видео:

'Охота' ГУР в Крыму: бойцы уничтожили еще один российский катер 'Тунец'


Что такое ГУР?

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

'Охота' ГУР в Крыму: бойцы уничтожили еще один российский катер 'Тунец'
MAGURA V5 / Инфографика: Главред

Ситуация во временно оккупированном Крыму - последние новости

Напомним, в ночь на 9 августа во временно оккупированном Крыму было неспокойно. Оккупанты заявили, что в Севастополе трижды отражали атаки ракет "Нептун", БПЛА и морских дронов.

6 августа украинским военным подразделений "Артан" и Морского центра ГУР МО Украины удалось реализовать операцию по высадке на Тендеровской косе. Спецназовцы уничтожили вражескую бронированную технику армии страны-агрессора России, в частности МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушили фортификационные укрепления россиян.

Кроме того, 6 августа в Крыму произошел жесткий пожар в районе российского аэродрома "Октябрьское". Также раздавались очень мощные взрывы.

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