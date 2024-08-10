'Охота' ГУР в Крыму: бойцы уничтожили еще один российский катер 'Тунец'

В ночь с 8 на 9 августа 2024 года вблизи населенного пункта Черноморское во временно оккупированном Крыму воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с помощью ударного морского дрона MAGURA V5 уничтожили очередное судно российских оккупантов - скоростной катер проекта КС 701 типа "Тунец". Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.
Известно, что в результате операции повреждения также получили еще три плавсредства захватчиков. Их тип устанавливается.
К тому же, это уже не первый подстреленный у берегов полуострова "Тунец": два российских судна такого типа разведчики уничтожили, а еще два - повредили в мае этого года.
"Скоростные транспортно-десантные катера проекта КС 701 россияне в оккупированном Крыму использовали для патрулирования акватории и логистики", - сообщили в ГУР.
"Охота" на катер оккупантов - видео:
Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
Ситуация во временно оккупированном Крыму - последние новости
Напомним, в ночь на 9 августа во временно оккупированном Крыму было неспокойно. Оккупанты заявили, что в Севастополе трижды отражали атаки ракет "Нептун", БПЛА и морских дронов.
6 августа украинским военным подразделений "Артан" и Морского центра ГУР МО Украины удалось реализовать операцию по высадке на Тендеровской косе. Спецназовцы уничтожили вражескую бронированную технику армии страны-агрессора России, в частности МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушили фортификационные укрепления россиян.
Кроме того, 6 августа в Крыму произошел жесткий пожар в районе российского аэродрома "Октябрьское". Также раздавались очень мощные взрывы.
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