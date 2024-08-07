ГУР осуществило секретную операцию возле Крыма: что удалось уничтожить

Украинским спецназовцам удалось реализовать операцию в северной части Черного моря.

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Украинским спецназовцам удалось выполнить запланированное и отойти без потерь / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

6 августа украинским военным подразделений "Артан" и Морского центра ГУР МО Украины удалось реализовать операцию по высадке на Тендеровской косе. Об этом сообщили в ГУР.

Спецназовцы уничтожили вражескую бронированную технику армии страны-агрессора России, в частности МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушили фортификационные укрепления россиян. Кроме этого, удалось уничтожить живую силу врага во время боя. Точное количество ликвидированных оккупантов уточняется.

"Выполнив поставленную задачу, в том числе и секретную ее часть, военные разведчики отошли без потерь", - говорится в сообщении. видео дня

В ведомстве отметили, что это уже не первое успешное мероприятие спецназовцев на оккупированной россиянами Тендровской косе. Соответствующие действия являются лишь частью масштабного плана Сил безопасности и обороны Украины, реализация которого продолжается.

Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Операции ГУР против россиян и наемников РФ

Напомним, украинские спецназовцы уничтожили российскую военную базу в Сирии. Под мощным ударом оказалась военная техника врага. Операцией занялись бойцы спецподразделения "Химик" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Накануне спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал уничтожение большой группы российских наемников ЧВК "Вагнер" в Мали. Вскоре возможны новые успешные действия против российских военных преступников в Африке.

Ранее, в начале июля, сотрудники Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины успешно провели специальную операцию на территории страны-агрессора РФ. В результате были нанесены удары по военному аэродрому, электроподстанциям 500 кВ и нефтебазе.

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