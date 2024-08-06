ВСУ превзошли оккупантов в июле: Зеленский удивил заявлением о дронах

В 2024 году украинские производители уже законтрактовали миллион дронов, эта цифра будет расти, подчеркнул президент.

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В июле украинские военные применили больше дронов, чем противник / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, koda.gov.ua

Силы обороны Украины активно используют дроны для достижения преимущества на фронте. В течение июля украинские защитники применили больше беспилотников, чем российские оккупанты. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Спасибо каждой нашей боевой бригаде, всем солдатам и командирам, которые всеми силами уничтожают врага и, в частности, метко применяют наши возможности по беспилотникам. Наши украинские Силы обороны и безопасности в этом уже идут к преимуществу, и за июль наши воины применили больше дронов, чем оккупант. Это должно быть устойчивой тенденцией на фронте - по всем видам дронов, которые есть у наших подразделений", - отметил президент.

По его словам, все виды дронов, от FPV до дальнобойных, уже имеют стратегическое влияние на войну в интересах Украины. Зеленский подчеркнул, что лидерство Украины в сфере дронов может стать ключевым фактором не только для справедливого завершения войны, но и для превращения нашей страны в гаранта безопасности для других государств.

видео дня

Президент заслушал на Ставке доклады от Минстратегпром и Минцифры - об изготовлении и финансировании дронов. В этом году уже заключены контракты на производство миллиона дронов, однако, по словам Зеленского, объемы производства будут расти.

"Всех деталей сейчас мы не разглашаем, но наши возможности производить дроны неизменно становятся больше, и мы работаем не только с государственным финансированием, но и с партнерами - чтобы они вкладывались в наше производство дронов. В то, что помогает защищаться сейчас нам, а впоследствии будет помогать сохранять безопасность всем, кто ценит жизнь и кто сейчас с нами бок о бок", - добавил глава государства.

Производство и использование дронов в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, во вторник, 6 августа, президент Зеленский сообщил, что на развитие ракетной программы Украины направят дополнительное финансирование.

Также в Украине презентовали новые отечественные беспилотники, которые помогут компенсировать численное преимущество врага в бою. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, они позволят заменить людей на поле боя роботизированными дронами.

Кроме этого, Украина впервые запустила больше дальнобойных беспилотников, чем Россия. В июле Украина нанесла удары более 520 беспилотниками, тогда как Россия использовала 426 дронов типа "Шахед".

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