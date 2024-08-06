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Украина наращивает объемы производства ракет: подробности Ставки Зеленского

Яна Ставская
6 августа 2024, 15:41
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Украина, по сообщениям западных СМИ, уже имеет свои дальнобойные ракеты, способные поражать военные объекты оккупантов на территории РФ.
Украина наращивает объемы производства ракет: подробности Ставки Зеленского
Украина развивает свою ракетную программу / Коллаж: Главред, фото: DeepState, УНИАН

Украинские власти направляют дополнительное финансирование на развитие ракетной программы, сообщил президент Владимир Зеленский во вторник, 6 августа, по результатам Ставки с военным руководством.

В частности, была обсуждена ситуация на Покровском, Торецком и Харьковском направлениях, где россияне на сейчас активно наступают.

Главнокомандующий Александр Сырский на месте и держит ситуацию под личным контролем, отметил Зеленский.

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Кроме того, на Ставке заслушали доклады обеих разведок относительно ближайших действий России. Отдельно рассмотрели и вопрос производства украинских ракет.

"Вопрос номер два - собственные дроны и ракеты. Потребность Сил обороны до конца года и динамика производства. Доклады министра обороны Рустема Умерова, вице-премьера по инновациям Михаила Федорова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина", - говорится в сообщении главы государства.

Решением Ставки направили дополнительное финансирование на нашу ракетную программу. Ракет собственного производства будет больше, подчеркнул Зеленский.

Еще один доклад министра обороны Рустема Умерова - по насыщению оружием и техникой дополнительных бригад. Активно работаем с партнерами.

Что такое Ставка Верховного Главнокомандующего ВСУ?

Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины (СВГ) - чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочим органом является Генеральный штаб ВСУ, пишет Википедия.

Война в Украине - Украина совершенствует ракетную систему

Из-за политических ограничений в применении западного вооружения вглубь России Украина развернула собственную ракетную программу.

Недавно президент Владимир Зеленский намекнул, что в рамках этой программы "уже есть практические результаты". По его словам, выросли поставки определенных видов вооружения в войско.

Кроме того, Украина развивает производство дальнобойных дронов.

Эксперты же отмечают, что Украина еще с девяностых имеет собственные наработки в сфере ракетостроения и кучу нереализованных проектов. Главным образом на развитие этой инициативы будут влиять финансы, наличие специалистов и сложность поставленных задач.

Еще в марте 2024 года СМИ писали, что Украина модернизировала "Нептуны", в частности была увеличена дальность удара - до 400 км и распределение целей в одновременной атаке для обеспечения результативного залпового огня. Отныне противокорабельные комплексы могут бить не только в море, но и на суше.

В последнее время Украина, вероятно, применила "Нептун" в атаке на порт "Кавказ" и на нефтебазу в Краснодарском крае в июне 2024 года.

По наблюдениям СМИ, в апреле 2024 года Украина увеличила производство этих ракет в 10 раз.

ракета Нептун инфографика
Ракеты Нептун - основные характеристики / Инфографика: Главред

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