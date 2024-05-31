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Применили 8 ракет "Нептун": журналист раскрыл подробности удара по порту Кавказ в РФ

Анна Ярославская
31 мая 2024, 09:46
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Все ракеты долетели до цели около двух часов ночи. Российские новейшие средства ПВО ничего не смогли поделать, сообщил Цаплиенко.
Удар по нефтебазе в Карснодарском крае РФ
Удар по нефтебазе в Краснодарском крае РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/Tsaplienko

Удар по паромной переправе и нефтяному терминалу порта "Кавказ" в Краснодарском крае РФ был произведен сразу восемью ракетами РК-360МЦ "Нептун" украинского производства. Об этом в Telegram сообщил журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на свои источники.

По его словам, все ракеты долетели до цели около двух часов ночи.

"Российские новейшие средства ПВО ничего не смогли поделать. Также они ничего не смогли сделать, когда американские ракеты ATACMS, которым тридцать лет, поразили Керченскую паромную переправу. Это напротив порта Кавказ", - отметил он.

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По словам Цаплиенко, выведены из строя все средства и механизмы, с помощью которых производится загрузка военных эшелонов на паром.

"Говорят, что один из украинских военачальников, руководивший операцией, о качестве российской ПВО высказался так: "В следующий раз будем "работать" ПТУРами", - отметил журналист.

Цаплиенко добавил, что операции по выведению из строя военной портовой инфраструктуры на Черном море проводят ВМС Украины, СБУ и ГУР Минобороны во взаимной координации.

Генштаб ВСУ подтвердил удар по терминалам в Краснодарском крае

В Генштабе ВСУ 31 мая сообщили, что ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских сил ВС Украины поразила паромную переправу и нефтяной терминал порта "Кавказ".

"Это произошло в начале суток 31 мая – на следующую ночь после того, как Силы обороны Украины меткими ударами вывели из строя паромы Керченской паромной переправы на территории оккупированного украинского Крыма, курсировавшие в порт "Кавказ" и используемые для военной логистики агрессора", - говорится в сообщении.

Поражение по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ" было нанесено несколькими ракетами украинского производства из берегового ракетного комплекса "Нептун".

Результаты объективного контроля подтверждают взрывы в местах прицеливания. Точность поражения целей доразведывается.

Комплексная операция была проведена в координации с другими составляющими сил обороны Украины.

"Современная" и "эффективная" российская противовоздушная оборона вновь оказалась бессильна против наших ракет и беспилотных систем и не смогла защитить важные объекты, используемые для логистики и поставки армии России. Продолжение следует", - добавили в Генштабе.

Крылатая ракета "Нептун" - что о ней известно

ПКР Р-360 "Нептун" — украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей, пишет Википедия.

Разработана Киевским конструкторским бюро "Луч" на основе советской ракеты Х-35. "Нептун" отличается от Х-35 бо́льшим размером и большей дальностью, а также новой системой управления.

Может применяться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок.

Работы над ракетой начались в 2014 году. Впервые была представлена на выставке "Оружие и оборона" в Киеве в 2015 году и была создана на основе конструкторских решений советской противокорабельной ракеты Х-35. Первые испытания состоялись 22 марта 2016 года.

В ночь с 13 на 14 апреля 2022 года двумя ракетами "Нептун" был поражён российский крейсер "Москва", флагман Черноморского флота России. Затонувший крейсер стал самой дорогой военной потерей России в войне с Украиной.

Как сообщал Главред, вечером 30 мая в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что Силы обороны Украины успешно поразили паромную переправу российских оккупантов в Крыму.

Объект, который уничтожили ВСУ, прикрывали "современные" российские средства ПВО - "Панцирь", "Тор", "Триумф". Однако, ракеты, которые стоят на вооружении с 90-х годов прошлого века, успешно преодолели "новейший" противовоздушный щит захватчиков.

В Краснодарском крае РФ вспыхнул мощный пожар в порту "Кавказ"

В ночь на 31 мая жители Тамани, Керчи и Глазовки проснулись из-за сильных взрывов. В порту "Кавказ" вспыхнул мощный пожар, который было видно даже со спутника.

По словам местных жителей, около трех часов ночи прозвучало 8-10 взрывов.

Пожар на нефтебазе смогли потушить только к 7 часам утра.

Глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что в ночь на 31 мая в Темрюкском районе Краснодарского края России БПЛА атаковали нефтебазу. Загорелись три цистерны с нефтепродуктами.

Отметим, с нефтебазы "Кавказ" поступает топливо для российской армии, которая находится на оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья.

Порт "Кавказ"

Порт "Кавказ" расположен на косе Чушка в Керченском проливе, в Темрюкском районе Краснодарского края России. Это пятый по грузообороту порт РФ и второй по грузообороту порт в Черноморско-Азовском бассейне после порта Новороссийска. Порт является одним из крупнейших пассажирских портов страны-агрессора России. Он позволяет принимать железнодорожные паромы которые курсируют между портом и Варной в Болгарии.

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