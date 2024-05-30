Мощный удар в Крыму: ВСУ разбили паромную переправу оккупантов

Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе.

https://glavred.info/ukraine/potuzhniy-udar-u-krimu-zsu-rozbili-poromnu-perepravu-okupantiv-10569290.html Ссылка скопирована

ВСУ уничтожили паромную переправу российских оккупантов в Крыму / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, скриншот: Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что Силы обороны Украины успешно поразили паромную переправу российских оккупантов в Крыму.

"Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму", - отметили в Генштабе.

Объект, который уничтожили ВСУ, прикрывали "современные" российские средства ПВО - "Панцирь", "Тор", "Триумф". Однако, ракеты, которые стоят на вооружении с 90-х годов прошлого века, успешно преодолели "новейший" противовоздушный щит захватчиков, добавили в Генштабе.

видео дня

В результате поражения существенные повреждения получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы.

"Благодаря удачной боевой работе украинских ракетчиков военная логистика оккупантов на полуострове существенно подорвана", - добавили военные.

Что известно об ATACMS / Инфографика Главреда

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, произведенная американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твердом топливе. Ее различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и m142 HIMARS.

Напомним, что во время атаки на Крым могли быть поражены 7 судов РФ. Кроме лоцманского катера "Мрия", который, по данным ASTRA, утонул, в Крыму во время ночной атаки повреждения получили паром "Конро Трейдер" и паром "Авангард".

В оккупированном Должанске взорвался грузовик с боеприпасами РФ. На видеозаписях, распространенных в сети, видно, как большой грузовик россиян вспыхнул. Густой столб дыма от горящего авто поднимается высоко в небо.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред