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СБУ готовит привет: Малюк анонсировал новую "бавовну" и вспомнил о Крымском мосте

Юрий Берендий
25 марта 2024, 22:34
Глава СБУ отметил, что Украина имеет потенциал для полного уничтожения Крымского моста, однако при этом призвал не торопить события.
СБУ готовит привет: Малюк анонсировал новую 'бавовну' и вспомнил о Крымском мосте
Малюк рассказал, когда СБУ нанесут новый удар по Крымскому мосту / Коллаж Главред, фото: Сергей Братчук, скриншот из видео

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что служба никогда не повторяется в использовании морских дронов против российских оккупантов, чтобы они не могли подстроить свою оборону. Об этом он рассказал в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона.

Он также прогнозирует проведение новых спецопераций, которые нанесут еще больше вреда врагу - как на суше, так и в море.

"Пусть россияне ожидают очередной "бавовны"... Мы никогда не повторяемся и если они где-то видоизменяются в своей обороне относительно наших морских дронов, то мы идем на шаг впереди. Всему свое время вы все увидите", - анонсировал Василий Малюк.

видео дня

Председатель СБУ напомнил об успешных ударах Украины, в частности впечатление Крымского моста и использование морских дронов Sea Baby и "Мамай", которые привели к поражению 11 кораблей России и разблокированию Черного моря.

Он отметил, что, хотя у Украины есть потенциал для полного уничтожения Крымского моста, пока РФ не использует его для перемещения оружия и боеприпасов.

"До наших успешных поражений там проходили за сутки от 42 до 46 поездов, которые возили оружие и боеприпасы. Сегодня там за сутки идет 4-5 (поездов) - это пассажиропоток, а один - товар общего потребления", - сообщил глава СБУ.

Он также отметил, что транспортные средства движутся по мосту реверсно, их масса не должна превышать 3,5 тонны. Малюк добавил, что сейчас РФ занимается полноценным восстановлением этого моста.

"Там сейчас повреждены опоры и так называемые быки, на которых они стоят. Когда они их восстановят, возможно, снова начнут тянуть свой боекомплект, тогда, собственно, мы в очередной раз скажем им "привет"", - подчеркнул глава СБУ.

Комментируя возможные следующие удары по Крымскому мосту Василий Малюк призвал не торопить события.

Кто такой Василий Малюк

Василий Малюк - украинский военный, генерал-майор, кандидат юридических наук, временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины с 18 июля 2022 года. Участник боевых действий, член Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет Википедия.

Удары по Крыму

Ночью 24 марта Вооруженные силы Украины провели массированный удар по военным объектам РФ во временно оккупированном Крыму. Согласно данным эксперта BILD Юлиана Рёпке этот удар стал крупнейшим со времени начала российской агрессии против Украины.

24 марта в Симферопольском районе на временно оккупированном Россией полуострове Крыма были слышны мощные взрывы, о чем сообщили местные Telegram-каналы.

24 марта украинские военные успешно атаковали большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ. Павел Нарожный, основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт указал, что удар, вероятно, был нанесён крылатыми ракетами Storm Shadow или модифицированным "Нептуном".

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