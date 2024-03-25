РФ выбрала новую цель на востоке: враг пошел на захват стратегического города

Сергей Воронов назвал направление, которое остается одинм из самых горячих участков фронта.

https://glavred.info/ukraine/rf-vybrala-novuyu-cel-na-vostoke-vrag-poshel-na-zahvat-strategicheskogo-goroda-10553000.html Ссылка скопирована

ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж Главреда. Фото: instagram.com/libkos

Российские оккупанты пытаются развивать наступление на Марьинском направлении, рассказал офицер подразделения "Легион Свободы" Сергей Воронов.

Враг пытается наступать с Марьинского направления в сторону Георгиевки и оттуда развивать свои наступательные действия, сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

"Возле Георгиевки уже давно не было легко, но в последнее время враг давит постоянно. Всегда происходят нашествия. Россияне пытаются продвинуться в сторону Курахово. Очевидно, это одно из таких стратегических направлений, куда враг пытается продвигаться. Поэтому на этом направлении постоянно ощущается давление", – говорит военный.

видео дня

По его словам, на сегодня враг давит на Первомайское, при этом это направление остается одинм из самых горячих участков фронта.

"Так же горячо сегодня возле Новомихайловки. Враг давит и на юге от Красногоровки. На нашем направлении это самые горячие населенные пункты", – резюмировал Воронов.

Ситуация на фронте

Напомним, что в разведке Британии предупредили о новых атаках РФ по Украине. Россия нанесла первый более чем за месяц крупный удар с использованием авиации дальнего действия по Украине. В состав ударной группы вошли по меньшей мере 10 самолетов Ту-95.

Как сообщал Главред, россияне не могут захватить Часов Яр, но постоянно совершают штурмы. На этом направлении оккупанты используют тяжелую технику - танки и бронированные машины. Особенно активно они наступают на Богдановку, Ивановское, Клещеевку и Андреевку.

Также во время захвата Авдеевки Россия потеряла тысячи бойцов и сотни бронемашин. Рекордные потери стали следствием четырехмесячной кампании по захвату города. Однако ВСУ смогли остановить дальнейшее продвижение РФ, перейдя от отступления к активной обороне.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред