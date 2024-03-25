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РФ выбрала новую цель на востоке: враг пошел на захват стратегического города

Алексей Тесля
25 марта 2024, 22:05
Сергей Воронов назвал направление, которое остается одинм из самых горячих участков фронта.
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ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж Главреда. Фото: instagram.com/libkos

Российские оккупанты пытаются развивать наступление на Марьинском направлении, рассказал офицер подразделения "Легион Свободы" Сергей Воронов.

Враг пытается наступать с Марьинского направления в сторону Георгиевки и оттуда развивать свои наступательные действия, сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

"Возле Георгиевки уже давно не было легко, но в последнее время враг давит постоянно. Всегда происходят нашествия. Россияне пытаются продвинуться в сторону Курахово. Очевидно, это одно из таких стратегических направлений, куда враг пытается продвигаться. Поэтому на этом направлении постоянно ощущается давление", – говорит военный.

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По его словам, на сегодня враг давит на Первомайское, при этом это направление остается одинм из самых горячих участков фронта.

"Так же горячо сегодня возле Новомихайловки. Враг давит и на юге от Красногоровки. На нашем направлении это самые горячие населенные пункты", – резюмировал Воронов.

Контрнаступление ВСУ 2024

В феврале в интервью Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана относительно того, как действовать дальше в случае получения помощи от США и в случае ее отсутствия.

Вооруженные силы Украины в 2025 году проведут контрнаступательную операцию, если государство выстоит и удержит оборону в 2024-м. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Руководитель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Украина не сможет одержать победу над агрессором Россией в ближайшее время, однако ВСУ способны будут выиграть войну в 2025 году при необходимом уровне военной поддержки со стороны производителей оружия в Европе.

Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Энтони Радакин заявил, что Украина не сможет перехватить инициативу на поле боя в течение еще нескольких месяцев. Контрнаступление ВСУ маловероятно как минимум до позднего лета. По его словам, ситуация на фронте изменится, когда Запад согласует новые шаги по поддержке Украины.

Ситуация на фронте

Напомним, что в разведке Британии предупредили о новых атаках РФ по Украине. Россия нанесла первый более чем за месяц крупный удар с использованием авиации дальнего действия по Украине. В состав ударной группы вошли по меньшей мере 10 самолетов Ту-95.

Как сообщал Главред, россияне не могут захватить Часов Яр, но постоянно совершают штурмы. На этом направлении оккупанты используют тяжелую технику - танки и бронированные машины. Особенно активно они наступают на Богдановку, Ивановское, Клещеевку и Андреевку.

Также во время захвата Авдеевки Россия потеряла тысячи бойцов и сотни бронемашин. Рекордные потери стали следствием четырехмесячной кампании по захвату города. Однако ВСУ смогли остановить дальнейшее продвижение РФ, перейдя от отступления к активной обороне.

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ВСУ Марьинка война России и Украины
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