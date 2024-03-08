Прилеты по оккупантам: на Запорожье взорвали склад и базу РФ вместе с техникой

Во временно оккупированных Токмаке и Мелитополе Запорожской области прогремели мощные взрывы.
Местные жители рассказали о громких взрывах, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram.
Он также подчеркнул, что минувшей ночью был зафиксирован взрыв в Токмаке, неподалеку от района КШЗ, который оккупанты превратили в свою военную базу.
Вместе с тем глава Запорожской ОВА отмечает, что в четверг также были слышны взрывы в Мелитополе.
"Взлетел в воздух склад БК во временно оккупированном городе и машина, привезшая боеприпасы", - добавил Федоров.
Кто такой Иван Федоров
С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен русскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.
Ранее сообщалось о том, что в Токмаке разбомбили базу оккупантов. Количество взрывов в Токмаке увеличилось. Из города вывозят россиян и коллаборантов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ разбомбили базу оккупантов в Токмаке. В Сети сообщают, что, по предварительным данным, в Токмаке был уничтожен командный пункт оккупантов.
Как ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись на Мелитопольском направлении и отбросили оккупантов. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
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