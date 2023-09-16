Раздались сильные взрывы: в Токмаке разбомбили базу оккупантов

Украинские военные успешно взорвали базу россиян в оккупированном Токмаке Запорожской области. После "прилетов" оккупанты пытаются вывезти из города"элиту". Об этом заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что "прилетов" по Токмаку становится все больше.
"Сегодня в Токмаке, который оккупанты превратили в военную базу, снова было громко", - написал Федоров.
Он отметил, что взрывы прогремели в месте расположения российской техники на окраине.
Коллаборанты пытаются "спастись" и эвакуируются. Только на этой неделе эвакуировали "паспортный стол" и вывезли сотрудников ФСБ РФ и часть"администрации".
В то же время Федоров акцентирует на том, что не следует надеяться на "жест доброй воли" оккупантов.
Контрнаступление ВСУ
Ранее сообщалось, что ВСУ потрепали оккупантов под Бахмутом и продвинулись вперед. Украинские военные имеют успехи в районах сразу нескольких населенных пунктов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупантов РФ выбивают под Бахмутом. ВСУ уничтожили почти всю технику россиян в районе Клещиевки, рассказал Максим Жорин.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны имеют частичный успех под Бахмутом. Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют оккупантов с занимаемых позиций.
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