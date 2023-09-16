Раздались сильные взрывы: в Токмаке разбомбили базу оккупантов

Количество взрывов в Токмаке увеличилось. Из города вывозят россиян и коллаборантов.

https://glavred.info/ukraine/prolunali-silni-vibuhi-u-tokmaku-rozbombili-bazu-okupantiv-10501258.html Ссылка скопирована

В оккупированном Токмаке прогремели мощные взрывы / коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко

Украинские военные успешно взорвали базу россиян в оккупированном Токмаке Запорожской области. После "прилетов" оккупанты пытаются вывезти из города"элиту". Об этом заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что "прилетов" по Токмаку становится все больше.

"Сегодня в Токмаке, который оккупанты превратили в военную базу, снова было громко", - написал Федоров.

видео дня

Он отметил, что взрывы прогремели в месте расположения российской техники на окраине.

Коллаборанты пытаются "спастись" и эвакуируются. Только на этой неделе эвакуировали "паспортный стол" и вывезли сотрудников ФСБ РФ и часть"администрации".

В то же время Федоров акцентирует на том, что не следует надеяться на "жест доброй воли" оккупантов.

В Токмаке прогремели мощные взрывы / фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось, что ВСУ потрепали оккупантов под Бахмутом и продвинулись вперед. Украинские военные имеют успехи в районах сразу нескольких населенных пунктов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупантов РФ выбивают под Бахмутом. ВСУ уничтожили почти всю технику россиян в районе Клещиевки, рассказал Максим Жорин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны имеют частичный успех под Бахмутом. Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют оккупантов с занимаемых позиций.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.