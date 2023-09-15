"Без Андреевки не будет Бахмута": ВСУ - о важности освобождения населенного пункта

Андреевка позволяет контролировать железную дорогу и окружить Бахмут.

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Андреевка очень важный населенный пункт для освобождения Бахмута / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Украинские военные освободили село Андреевка под Бахмутом Донецкой области. Бои были сверхсложными, но населенный пункт имеет очень важное значение. Об этом заявил майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин "Мосе".

Освобождение Андреевки означает полный контроль над железной дорогой, которая является опорной линией для дальнейшего контрнаступления, говорит Жорин. Он акцентирует на том, что без Андреевки невозможно окружить Бахмут.

Бои за этот населенный пункт были очень сложными и многие не верили, что эта задача под силу украинским защитникам.

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"Враг постоянно перебрасывал резервы, потому что для них даже мысль о потере Бахмута - это кошмар. Они убили здесь такое количество своего личного состава, что объяснить это логически невозможно. Многие не верили, что эта задача нам по силам. Но третья штурмовая справилась, в который раз показав свою силу. И в первую очередь это стало возможным благодаря нашим бойцам", - заявил Жорин.

Увольнение Андреевки

14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ освободили село под Бахмутом - Андреевку.

В то же время 3-я отдельная штурмовая бригада сообщила, что заявления об освобождении Андреевки являются ошибочными и преждевременными.

После этого Маляр внесла изменение в свое заявление и написала, что ситуация в Андреевке сложная.

Утром 15 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что Вооруженные силы Украины в ходе штурмовых действий завладели Андреевкой в Донецкой области, а также продолжали наступление и имеют частичный успех в районе Клещеевки.

Также стало известно о том, что в ходе операции оккупантов окружили и уничтожили. 72 омсбр РФ была полностью разбита. Украинские подразделения продолжают закрепляться на новых позициях.

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