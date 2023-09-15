Официально: ВСУ взяли под контроль Андреевку под Бахмутом

Вооруженные силы Украины в ходе штурмовых действий завладели Андреевкой в Донецкой области, а также продолжали наступление и имеют частичный успех в районе Клещеевки. Об этом говорится в свежей сводке, опубликованной утром 15 сентября Генштабом ВСУ в Facebook.
"В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ в районе Богдановки. В свою очередь, Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клещеевки. В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.
Замминистра обороны Анна Маляр подтвердила информацию об освобождении Андреевки.
"Генштаб в сегодняшней утренней сводке за вчерашние сутки официально подтвердил, что наши войска вчера в результате боев овладели Андреевкой. Было тяжело и ситуация менялась очень динамично несколько раз за вчерашний день", - написала она в Telegram.
Как сообщал Главред, 14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ освободили село под Бахмутом - Андреевку.
В то же время 3-я отдельная штурмовая бригада сообщила, что заявления об освобождении Андреевки являются ошибочными и преждевременными.
После этого Маляр внесла изменение в свое заявление и написала, что ситуация в Андреевке сложная.
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