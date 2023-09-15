УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Официально: ВСУ взяли под контроль Андреевку под Бахмутом

Анна Ярославская
15 сентября 2023, 07:56 обновлено 15 сентября, 08:06
139
Как сообщает Генштаб в утренней сводке, Силы обороны в ходе штурмовых действий получили контроль над Андреевкой в Донецкой области.

Андреевка, ВСУ
Андреевка перешла под контроль ВСУ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Вооруженные силы Украины в ходе штурмовых действий завладели Андреевкой в Донецкой области, а также продолжали наступление и имеют частичный успех в районе Клещеевки. Об этом говорится в свежей сводке, опубликованной утром 15 сентября Генштабом ВСУ в Facebook.

"В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ в районе Богдановки. В свою очередь, Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клещеевки. В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.

видео дня

Замминистра обороны Анна Маляр подтвердила информацию об освобождении Андреевки.

"Генштаб в сегодняшней утренней сводке за вчерашние сутки официально подтвердил, что наши войска вчера в результате боев овладели Андреевкой. Было тяжело и ситуация менялась очень динамично несколько раз за вчерашний день", - написала она в Telegram.

Как сообщал Главред, 14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ освободили село под Бахмутом - Андреевку.

В то же время 3-я отдельная штурмовая бригада сообщила, что заявления об освобождении Андреевки являются ошибочными и преждевременными.

После этого Маляр внесла изменение в свое заявление и написала, что ситуация в Андреевке сложная.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России война в Украине Анна Маляр война России и Украины
Реклама

Главное за день

Официально: ВСУ взяли под контроль Андреевку под Бахмутом

Официально: ВСУ взяли под контроль Андреевку под Бахмутом

07:56 Украина
Зеленский поедет в США и выступит в Капитолии: The Washington Post раскрыло детали

Зеленский поедет в США и выступит в Капитолии: The Washington Post раскрыло детали

06:48 Украина
"Вооруженные люди развернут оружие против РФ": генерал указал на страх Кремля

"Вооруженные люди развернут оружие против РФ": генерал указал на страх Кремля

02:10 Украина
Все главные новости

Последние новости

08:32

Путин и Ким Чен Ын: неадекваты друг другу помогают уже давно

08:21

Сколько придется заплатить за коммуналку в сезон: что произошло в Украине

08:06

Проще не придумаешь: победитель "Мастер Шеф" раскрыл секрет приготовления сочных куриных котлет с лимоном

07:56

Официально: ВСУ взяли под контроль Андреевку под Бахмутом

07:30

У РФ - большие проблемы: в ISW рассказали, что значит уничтожение С-400 в Крыму

Украина способна сама развалить Россию, Путину грозит судьба Сталина – ЯгунУкраина способна сама развалить Россию, Путину грозит судьба Сталина – Ягун
06:48

Зеленский поедет в США и выступит в Капитолии: The Washington Post раскрыло детали

06:22

Чего ожидать от договоренности РФ и КНДРмнение

05:50

Генерал СБУ назвал условие, при котором в России случится новый мятеж

04:36

"Украине придется работать": Ягун назвал единственный способ сменить власть в РФВидео

Реклама
04:05

Эксперт пояснил, почему Лукашенко вынужден постоянно подыгрывать Путину

03:30

Пять главных признаков, как отличить съедобные грибы от несъедобных

03:05

"Убьют или сбросят свои": Селезнев рассказал, как закончится власть Путина

02:32

Как хранить муку, чтобы в ней не завелись жучки: 3 главных правила

02:10

"Вооруженные люди развернут оружие против РФ": генерал указал на страх КремляВидео

01:20

Убийственные ножки: дзюдоистка Белодед очаровала фигурой в кожаных мини-шортиках

01:15

Именины 15 сентября: люди с какими именами празднуют День ангела

14 сентября, четверг
23:54

Война в Украине может продлиться еще 9 лет: в Германии ошарашили заявлением

23:29

Илон Маск слил интимное фото Эмбер Херд со времен их ролевых игр

23:20

Мощные взрывы в Крыму: Зеленский подтвердил уничтожение серьезной техники оккупантов

22:59

Военный эксперт дал прогноз, может ли война закончиться до конца 2024 года

Реклама
22:33

Зеленский летит в США, Белый дом готовит встречу с Байденом - СМИ

22:19

Такая закуска затмила все намазки из магазина: изумительно простейший рецепт

22:03

Сомневался в независимости Украины: из МОН уволили скандального экспертаФото

21:58

ВСУ нанесли удар по патрульному кораблю "Сергей Котов" - ГУРВидео

21:26

Удар по катерам РФ: у Шойгу соврали об "уничтожении" морских дронов

21:20

Что такое "криси" в украинском языке: никогда не догадаетесь, потому что речь не о мышах

21:02

Украину танками поддерживает коалиция из 12 стран - Минобороны

21:02

"Он сказал "Да": блогер Машуковский сделал предложение своему возлюбленномуВидео

20:56

"Ослепить войска РФ": Свитан рассказал, как ВСУ проводят зачистку в Крыму

20:17

20 лет за решеткой: популярную российскую актрису арестовали с 2 кг наркотиков

20:00

Силы обороны удачно ударили и повредили в Черном море два русских патрульных корабля - СтратКом ВСУ

19:35

"Я восхищаюсь духом сопротивления киевлян. Вы обязательно одержите победу!"- Борис Джонсон

19:33

"Культурный код. Запрограммированы на убийство": как культура влияет на общество

19:10

Северная Корея вступает в войну на стороне агрессорамнение

19:06

"Это сбой": в Минобороны оправдались после заявления об "освобождении" Андреевки

18:59

Танкист разрекламированного в РФ танка "Алеша" опозорил Путина и пропагандистовВидео

18:56

Нет начала, нет конца: как легко узнать размер кольца - способы поймет любой

18:55

ВСУ дали оккупантам "по зубам" под Купянском, РФ давит на Серебрянское лесничество

18:42

Какие вещи нужно сжечь 16 сентября, чтобы началась белая полоса: приметы

18:06

Украину накрывает сильный шторм: почти во всех регионах ударят грозовые дожди

Реклама
17:53

Что значат цветы каланхоэ: растение, которое приносит невероятные изменения

17:22

Голливудский украинец Лев Шрайбер стал папой и показал первое фото младенца

17:17

"Язык - это ATACMS, умноженная на F-16": блогер распекла говорящих за границей на русском украинцев

17:04

Нереально найти ответ: только гении увидят персонажа мультфильма в оптической иллюзии

16:59

За две недели РФ запустила по Украине 234 дрона: эксперт объяснил увеличение атак

16:42

Настоящий вред для любимца: что категорически нельзя собакам из еды

16:37

В США разнесли Путина: провалился в Украине и пошел на поклон к Ким Чен Ыну

16:33

Правоохранительные органы проверяют бывшее и нынешнее руководство ФГВФЛ на предмет коррупции - СМИ

16:28

Ефросинина жестко разнесла путинистку Железняк: "Признавалась в любви Украине"

16:24

Украинские пилоты прошли ознакомительную подготовку на истребителях Gripen в Швеции

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Мода и красота
Мода 2023Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять