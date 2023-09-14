ВСУ мощно продвинулись: защитники освободили село под Бахмутом - Минобороны

Украинские военные продвигаются на южном фланге Бахмутского направления. ВСУ освободили село Андреевка.

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ВСУ освободили село Андреевка на Бахмутском направлении / Коллаж: Главред, фото: 33 отдельная механизированная бригада, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского

Украинские военные мощно продвигаются на Бахмутском направлении и одержали очередную победу. ВСУ освободили село под Бахмутом - Андреевку. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

ВСУ успешно продвигаются на южном фланге.

"На Бахмутском направлении мы движемся вперед. Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещиевки. И у нас там хорошие новости. Андреевка наша", - говорится в сообщении. видео дня

Украинские военные закрепляются на занятых позициях. Оккупанты пытаются отбить утраченные позиции на северном фланге, но им не удается.

В то же время 3-я отдельная штурмовая бригада сообщает, что заявление об освобождении Андреевки являются ошибочными и преждевременными.

"Сейчас продолжаются серьезные тяжелые бои в районах Клещиевки и Андреевки. Подобные заявления являются вредными, несут угрозу жизни личного состава и вредят исполнению боевых заданий", - говорится в сообщении.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что Военный кабинет обсудил направления наступления ВСУ. В ходе работы участники обсудили планы по контрнаступлению. Зеленский добавил, что речь идет о возведении укреплений, усилении украинских защитников на соответствующих участках.

ВСУ за неделю освободили 2 кв. километра на Бахмутском направлении. Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что за прошедшую неделю украинские войска на Таврическом направлении получили в общей сложности 4,8 квадратных километра.

ВСУ прорвали оборону оккупантов и закрепились в Опытном. Успешные действия ВСУ стали возможны в момент, когда российские оккупанты перешли в атаку на севере. Успехи ВСУ в районе Опытного подтверждает также ресурс Deep State.

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