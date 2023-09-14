ВСУ мощно продвинулись: защитники освободили село под Бахмутом - Минобороны

Украинские военные мощно продвигаются на Бахмутском направлении и одержали очередную победу. ВСУ освободили село под Бахмутом - Андреевку. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
ВСУ успешно продвигаются на южном фланге.
"На Бахмутском направлении мы движемся вперед. Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещиевки. И у нас там хорошие новости. Андреевка наша", - говорится в сообщении.видео дня
Украинские военные закрепляются на занятых позициях. Оккупанты пытаются отбить утраченные позиции на северном фланге, но им не удается.
В то же время 3-я отдельная штурмовая бригада сообщает, что заявление об освобождении Андреевки являются ошибочными и преждевременными.
"Сейчас продолжаются серьезные тяжелые бои в районах Клещиевки и Андреевки. Подобные заявления являются вредными, несут угрозу жизни личного состава и вредят исполнению боевых заданий", - говорится в сообщении.
Контрнаступление ВСУ
Напомним, что Военный кабинет обсудил направления наступления ВСУ. В ходе работы участники обсудили планы по контрнаступлению. Зеленский добавил, что речь идет о возведении укреплений, усилении украинских защитников на соответствующих участках.
ВСУ за неделю освободили 2 кв. километра на Бахмутском направлении. Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что за прошедшую неделю украинские войска на Таврическом направлении получили в общей сложности 4,8 квадратных километра.
ВСУ прорвали оборону оккупантов и закрепились в Опытном. Успешные действия ВСУ стали возможны в момент, когда российские оккупанты перешли в атаку на севере. Успехи ВСУ в районе Опытного подтверждает также ресурс Deep State.
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