В разведке узнали планы РФ: Военный кабинет обсудил направления наступления ВСУ

Члены Военного кабинета обсудили подготовку к встречным действиям оккупантов, сообщил президент.

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Владимир Зеленский обсудил вопросы контрнаступления / Офис президента Украины, ОПБр имени Богдана Хмельницкого

Новое заседание Военного кабинета прошло под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

В ходе работы участники обсудили планы по контрнаступлению украинских защитников. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

По его словам, в ходе заседания Военного кабинета обсуждался лишь узкий круг вопросов.

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"Узкий круг людей. Узкий круг вопросов. Сегодня говорили только о фронте: продолжение нашего наступления, направления, прогнозы, обеспечение, оружие и боеприпасы, собственное производство, информация разведок", - написал президент.

Он уточнил, что члены Военного кабинета обсудили подготовку к встречным действиям российских оккупантов.

Зеленский добавил, что речь идет о возведении укреплений, усилении украинских защитников на соответствующих участках, данных разведок о датах и направлениях.

Сообщение В.Зеленского / t.me/V_Zelenskiy_official

Ранее Зеленский провел важное заседание Ставки. Участники заседания обсудили защиту прифронтовых территорий и подготовку к зиме.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ пошли вперед под Бахмутом и "перемололи" сотни россиян. На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои Сил обороны с российскими оккупантами, рассказал Илья Евлаш.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны имеют частичный успех под Бахмутом. Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют оккупантов с занимаемых позиций.

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