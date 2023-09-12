В разведке узнали планы РФ: Военный кабинет обсудил направления наступления ВСУ

Новое заседание Военного кабинета прошло под председательством президента Украины Владимира Зеленского.
В ходе работы участники обсудили планы по контрнаступлению украинских защитников. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.
По его словам, в ходе заседания Военного кабинета обсуждался лишь узкий круг вопросов.
"Узкий круг людей. Узкий круг вопросов. Сегодня говорили только о фронте: продолжение нашего наступления, направления, прогнозы, обеспечение, оружие и боеприпасы, собственное производство, информация разведок", - написал президент.
Он уточнил, что члены Военного кабинета обсудили подготовку к встречным действиям российских оккупантов.
Зеленский добавил, что речь идет о возведении укреплений, усилении украинских защитников на соответствующих участках, данных разведок о датах и направлениях.
Ранее Зеленский провел важное заседание Ставки. Участники заседания обсудили защиту прифронтовых территорий и подготовку к зиме.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ пошли вперед под Бахмутом и "перемололи" сотни россиян. На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои Сил обороны с российскими оккупантами, рассказал Илья Евлаш.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны имеют частичный успех под Бахмутом. Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют оккупантов с занимаемых позиций.
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