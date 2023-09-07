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Силы обороны имеют частичный успех под Бахмутом: сводка Генштаба о контрнаступлении

Дмитрий Видоменко
7 сентября 2023, 08:40 обновлено 7 сентября, 08:40
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Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют оккупантов с занимаемых позиций.
ВСУ, контрнаступление
Как говорят в Генштабе, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается по-прежнему сложной. / коллаж Главред, фото УНИАН

Силы обороны Украины имеют частичный успех к югу от Бахмута, а также вытесняют оккупантов с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook в утренней сводке за четверг, 7 сентября.

Кроме того, Силы обороны Украины продолжают проводить наступательную операцию на Мелитопольском направлении, уничтожать врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

Согласно данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки состоялось 39 боевых столкновений. Враг нанес десять ракетных, 69 авиационных ударов, а также совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Как подытожили в Генштабе, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается по-прежнему сложной.

Контрнаступление ВСУ - главное на этот момент

Контрнаступление Вооруженных сил продолжается уже третий месяц. В течение лета украинским войскам удалось значительно продвинуться на востоке и юге Украины.

Недавно ВСУ освободили с тяжелыми боями село Работино Запорожской области, что позволило защитникам прорвать первую линию обороны оккупантов.

Однако из-за плотно выстроенной оборонительной сети россиян, в частности минирования территорий, продвижение ВСУ существенно замедлено. Кроме того, бойцы признают, что захватчики пытаются с боями возвращать под контроль утраченные позиции.

Темпами контрнаступления недовольны на Западе, хотя в Украине неоднократно обращали внимание, что для ускорения успехов ВСУ необходимо дальнобойное оружие и больше бронетехники.

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Генштаб ВСУ война России и Украины контрнаступление ВСУ
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