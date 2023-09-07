Силы обороны имеют частичный успех под Бахмутом: сводка Генштаба о контрнаступлении

Силы обороны Украины имеют частичный успех к югу от Бахмута, а также вытесняют оккупантов с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook в утренней сводке за четверг, 7 сентября.
Кроме того, Силы обороны Украины продолжают проводить наступательную операцию на Мелитопольском направлении, уничтожать врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.
Согласно данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки состоялось 39 боевых столкновений. Враг нанес десять ракетных, 69 авиационных ударов, а также совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Как подытожили в Генштабе, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается по-прежнему сложной.
Контрнаступление ВСУ - главное на этот момент
Контрнаступление Вооруженных сил продолжается уже третий месяц. В течение лета украинским войскам удалось значительно продвинуться на востоке и юге Украины.
Недавно ВСУ освободили с тяжелыми боями село Работино Запорожской области, что позволило защитникам прорвать первую линию обороны оккупантов.
Однако из-за плотно выстроенной оборонительной сети россиян, в частности минирования территорий, продвижение ВСУ существенно замедлено. Кроме того, бойцы признают, что захватчики пытаются с боями возвращать под контроль утраченные позиции.
Темпами контрнаступления недовольны на Западе, хотя в Украине неоднократно обращали внимание, что для ускорения успехов ВСУ необходимо дальнобойное оружие и больше бронетехники.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Что означает приезд Блинкена: американский политолог ответил, ожидать ли Украине ATACMS
- "Не стоит яйца": Панин обвинил роспропагандистов во лжи и объяснил, что произошло в Эстонии
- Не стоит гневать душу умершего: что нельзя делать после смерти близкого человека