Россияне могут иметь в Украине разветвленную сеть подземных тоннелей - ВСУ

У российских оккупационных войск было больше года, чтобы окопаться, подчеркнул полковник ВСУ.

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Россияне могут иметь в Украине разветвленную сеть подземных тоннелей / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада

Украинские защитники прорвали первую линию обороны российских оккупантов на юге, однако вторая линия тоже является достаточно мощной. Она может содержать разветвленную сеть подземных тоннелей, поскольку захватчики имели более чем год, чтобы окопаться. Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

"Она (вторая линия российской обороны - ред.) достаточно мощная. Не знаю, почему все думают, что она слабее. Да, плотность минных полей там меньше, но их количество также достаточно велико. Единственное, что нам может сыграть на руку, это то, что траншеи, окопы и перекрытия не такие прочные", - отметил Штупун.

По его словам, не исключено, что вторая линия российской обороны содержит разветвленную сеть подземных тоннелей, поскольку у солдат РФ было больше года, чтобы окопаться.

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Спикер добавил, что на Таврическом направлении враг интенсифицировал обстрелы – "не только артиллерийские обстрелы, враг также за последние сутки увеличил интенсивность авиаударов". Как отметил Штупун, таким образом россияне пытаются уменьшить наступательный потенциал Вооруженных сил Украины.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что бойцы ВСУ вошли в село Работино (Запорожская область) и сейчас организовывают эвакуацию мирных жителей. При этом в ответ оккупанты непрерывно обстреливают Работино и окрестности из артиллерии.

Также Маляр сообщала, что Вооруженные силы Украины достигли определенных успехов в Урожайном, на участках южнее и на юго-востоке Старомайорского Донецкой области. Защитники закрепляются на освобожденных рубежах. Наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются.

Кроме того, украинские военные подняли национальный флаг на левом берегу Херсонской области. Место, где был установлен флаг, находится в "серой зоне". Соответствующие видеоролики появились в Сети днем во вторник, 29 августа. На видео зафиксировано, как двое военных ВСУ закрепляют флаг Украины на одном из зданий на левобережье Днепра.

Недавно глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал слухи о контрнаступлении ВСУ. По его словам, украинские военные продвигаются вперед и делают все, чтобы как можно быстрее освободить все оккупированные территории. Несмотря на то, что многие говорят о замедлении в контрнаступлении, ВСУ двигаются вперед.

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