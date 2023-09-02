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"Приближаемся": Буданов прокомментировал слухи о контрнаступлении ВСУ

Ангелина Подвысоцкая
2 сентября 2023, 17:16 обновлено 2 сентября, 17:27
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Украинские военные продвигаются вперед, хоть контрнаступление многие считают медленным.
ВСУ, Кирилл Буданов
Кирилл Буданов прокомментировал контрнаступление ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, ГУР МОУ

Украинские военные продвигаются вперед и делают все, чтобы как можно скорее освободить все оккупированные территории. Несмотря на то, что многие говорят о замедлении в контрнаступлении, ВСУ движутся вперед. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Наталье Мосейчук.

Он акцентировал внимание на том, что в формулировке "медленное контрнаступление" нет ничего плохого, ведь украинские военные все же наступают, а не отступают.

"Приближаемся. Есть определенные замедления. Иногда с субъективных причин, иногда по объективным причинам. Ну это нормально, но мы двигаемся вперед и даже то, что вы сейчас вспомнили многие говорят медленное наступление. Смотрите сама формулировка вы же сами говорите медленное, но наступление. Это ведь не медленно отползание назад, это медленное наступление, но вперед", — сказал Буданов.

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Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины освободили Работино в Запорожской области и продолжают двигаться дальше юго-восточнее этого населенного пункта. Об этом 28 августа сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр.

Подразделения Вооруженных сил Украины проводят наступательные действия на двух направлениях - Мелитопольском и Бахмутском, рассказал 30 августа представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

30 августа начальник городской военной администрации Токмака Александр Чуб заявил, что подразделения ВСУ все ближе продвигаются к городу.

Обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке отмечает, что украинская армия прорвала главную российскую оборону "линию Суровикина" и приближается к селу Вербовое Запорожской области.

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война в Украине вторжение России Кирилл Буданов контрнаступление ВСУ
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