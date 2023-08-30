ВСУ прорываются вглубь: смяли "линию Суровикина" и идут вперед на Запорожье

Подразделения ВСУ все ближе продвигаются к Токмаку, рассказал Александр Чуб.

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ВСУ идут вперед на Запорожье / Коллаж: Главред, Фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

После освобождения Работино в Запорожской области Силы обороны продвигаются дальше в сторону оккупированного Токмака, рассказал начальник городской военной администрации Токмака Александр Чуб.

Как подчеркнул он в комментарии проекту "Новости Приазовья", подразделения ВСУ все ближе продвигаются к Токмаку.

"Это было 20, 19 км, сейчас мы не знаем, но точно все ближе к Токмаку. И имеем связь с Новопокроповкой, Новым Запорожьем, Сладкой Балкой, там действительно за эти населенные пункты идут бои", – рассказал Чуб.

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По его информации, уже приходит информация о том, что в окрестностях вокруг Токмака есть "прилеты".

"Слышали, что больше 4-х часов два дня назад детонировал их боевой комплект, это на севере Токмака. Ситуация напряженная, люди из окрестных сел, с севера покидают свои дома, больше заселяются в Токмак или дальше на юг", – сообщил он.

Что известно о продвижении ВСУ на юге

В свою очередь военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что российские военные в Запорожском направлении пытаются сосредоточить большое количество подразделений.

Эксперт также объяснил, чем вторая линия обороны русских войск на Запорожье отличается от первой.

"Если у первой линии обороны в полосе обеспечения у нас была проблема с минами, в первую очередь, то во второй линии обороны у нас будет проблема именно с техникой. Но это, опять же, соответственно, заставляет использовать совсем другие тактические элементы, которые будут отличаться от того, что мы видели по первой линии. То есть, значительно меньше минных полей, гораздо меньше именно минирования территорий. С другой стороны, в отличие от полосы обеспечения во второй линии обороны большое количество механизированных средств – это бронетехника, танки, артиллерия", – отметил Коваленко.

Впрочем, по его словам, российские военные сейчас вынуждены отводить свою артиллерию ближе к третьей линии обороны, чтобы она имела меньшую угрозу уничтожения со стороны украинской контрбатарейной борьбы.

Прорыв "линии Суровикина": подробности

Вместе с тем обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке отмечает, что украинская армия прорвала главную российскую оборону "линию Суровикина" и приближается к селу Вербовое Запорожской области.

"То есть "зубы дракона" сдерживали украинских солдат около суток", - отмечает он в соцсети Х.

"Украинская армия также продвинулась на 2 км южнее, а ее острие сейчас находится в 2 км восточнее Новопрокоповки", - уточнил Рёпке.

Сообщение Ю.Репке / @JulianRoepcke

Он также опубликовал схематические изображения направлений продвижения ВСУ на юге.

Сообщение Ю.Репке / @JulianRoepcke

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось о том, что ВСУ успешно контратакуют на Запорожье: Прорвались и закрепляются на новых рубежах. Авиация ВСУ в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ готовят мощный удар по второй линии обороны оккупантов на Запорожье. Российские войска передислоцировали силы из района Кременной в район Работиного, сообщили аналитики.

Напомним, на Таврическом направлении, по последним данным, потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 244 человека. Также было уничтожено 8 складов боеприпасов врага и 1 пункт управления/командно-наблюдательный пункт.

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