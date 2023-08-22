ВСУ добились крайне важных успехов на Запорожском направлении - ISW

Силы обороны Украины 20-21 августа добились тактически важных успехов в районе села Роботино и восточнее на западе Запорожья, сообщают в ISW.

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ВСУ продолжают контрнаступления на границах Донецкой и Запорожской областей - ISW / коллаж Главред, фото УНИАН

ВСУ 20-21 августа 2023 года добились тактически важных успехов в районе села Работино, а также восточнее и западнее в пределах Запорожской области. Такой анализ боевых действий представил Институт изучения войны (ISW).

Как говорят аналитики, ВСУ продолжают контрнаступательные операции на административной границе Донецкой и Запорожской областей, а также на востоке Украины. На этом фоне российские блогеры не перестают жаловаться, что их оккупационным войскам не хватает техники и они страдают от невысокого боевого духа по всей линии фронта.

"На кадрах с геолокацией, опубликованных 20 и 21 августа, видно, что украинские силы достигли центральной части н. п. Роботино и прорвали часть российской обороны южнее Малой Токмачки", – говорится в сводке ISW.

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Накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что защитники преуспели в направлении юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки, а российские войска безуспешно контратаковали к востоку от первого населенного пункта. И она, и российские источники говорили, что боевые действия в Работино продолжаются.

"Мы ранее оценили, что украинские атаки на Работино имеют тактическое значение, поскольку наступление в этом районе может позволить Силам обороны начать действовать мимо самых плотных российских минных полей. Успехи Украины в этой области, вероятно, подтверждают эту оценку. Настойчивое продвижение в этом районе также, вероятно, направлено на ослабление российских сил, которые приложили значительные усилия, ресурсы и персонал, чтобы удерживать позиции вокруг села", – отметили в ISW.

Контрнаступление ВСУ

ВСУ идут вперед, несмотря на упорные бои, заявили в разведке Минобороны Великобритании. Согласно данным аналитиков, войска продолжили продвижение на Бердянском направлении, а российские оккупанты безуспешно атаковали на Купянском направлении в Харьковской области.

В Институте изучения войны считают, что у ВСУ есть множество способов перерезать сухопутный коридор РФ. Как полагают аналитики, освобождение Мелитополя – только один из способов.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко считает, что ВСУ будут идти до Крыма дольше, чем кажется. По его словам, динамика боевых действий указывает на то, что наступление не будет стремительным.

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