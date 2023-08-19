ВСУ будут идти до Крыма дольше, чем кажется - Мусиенко

Украинские военные делают все, чтобы освободить земли от вражеских оккупантов. Однако бои за населенные пункты ожесточенные и контрнаступление не может развиваться стремительно. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
"Идут тяжелые бои и враг оказывает сопротивление. Наше продвижение не будет стремительным и быстрым", - говорит Мусиенко.
Он убежден, что украинские военные смогут добраться к так называемому "сухопутному коридору" возле Крымского полуострова намного позже, чем кажется.
"Силам обороны сейчас нужно 2-3 недели, чтобы взять один населенный пункт, еще неделю - чтобы закрепиться там, а в целом - фактически месяц", - объяснил эксперт.
Кто такой Александр Мусиенко
Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.
Смотрите интервью Александра Мусиенко для Главреда:
Контрнаступление ВСУ
Ранее сообщалось о решающей фазе контрнаступления: ВСУ вводят в бой элитные бригады. Украина недавно перебросила на фронт все бригады, обученные и оснащенные натовской техникой.
Напомним, ранее сообщалось о том, что союзники готовят Украину к новому контрнаступлению. Запад укрепляет военную промышленность накануне вероятной перспективы затяжной войны на истощение.
Топ-генерал США дал тревожный прогноз. Марк Милли считает, что контрнаступление ВСУ будет долгим. В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов США говорит, что для Украины эта война является экзистенциальной борьбой за выживание.
Другие новости: