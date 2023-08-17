Украину ждет битва за Севастополь, контрнаступление сдвинется на весну 2024-го – Мусиенко

России грозят бунты или даже революционная ситуация, если ее войска под давлением ВСУ выйдут из оккупированного Крыма, считает Александр Мусиенко.

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Войска РФ могут остаться в Крыму, и тогда Украину будет ждать битва за Севастополь - Мусиенко / Главред

Силы обороны Украины постепенно продвигаются на южном фронте и шаг за шагом освобождают свои территории от российских оккупантов. Несмотря на отсутствие превосходства в воздухе, армия преодолевает выстроенные вражескими войсками защитные редуты. На восточном фронте ВСУ приходится не только наступать, но и обороняться, ежедневно сдерживая атакующие попытки войск РФ.

В интервью Главреду военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал о продвижении ВСУ на южном фронте, оценил обстановку на Купянском направлении и риски для Харькова, назвал два сценария развития ситуации в Крыму, спрогнозировал варианты завершения войны с агрессором Россией и почему война затянется, а украинское наступление перенесется на весну 2024 года.

Силы обороны Украины продвигаются в районе Работино на Мелитопольском и Урожайного на Бердянском направлениях. Правильно ли я понимаю, что ВСУ приближаются к основной - второй - линии "обороны" российских войск, преодоление которой в перспективе позволит установить огневой контроль над "сухопутным коридором"?

В общем, да. Но сначала нужно преодолеть первую линию обороны и закрепиться на позициях, а уже после того можно будет подойти ко второй, уничтожить ее укрепления и прокладывать путь дальше. Выход на оперативное пространство позволит взять под огневой контроль логистику врага и уничтожать ее более эффективно. Впрочем, здесь еще много работы.

Мы можем говорить о взятии "сухопутного коридора" под огневой контроль только после освобождения Мелитополя или Мариуполя?

Об этом можно будет говорить, когда будет освобожден по меньшей мере Токмак. Контроль над городом открывает немало перспектив. Оттуда, используя большинство видов вооружения, мы сможем доставать до Мелитополя, где расположено много вражеских объектов. Также появится масса перспектив для дальнейшего продвижения и нанесения ударов артиллерией по позициям врага и его линиям укреплений.

Смотрите видео, в котором Александр Мусиенко назвал сценарии дальнейших событий в Крыму:

По вашему мнению, что будет с логистикой оккупантов после того, как ВСУ установят огневой контроль над "сухопутным коридором"? Такой шаг станет серьезным ударом по их обеспечению, или для достижения нужных результатов этот "коридор" все-таки нужно будет разрубить?

Огневой контроль не заблокирует вражескую логистику полностью. Чтобы разрушить ее полностью, нужно перерезать "коридор" и освободить левобережье Херсонщины. Тогда наши войска зажмут одну вражескую группировку в Крыму, а другую – в направлении движения на Мелитополь и Бердянск. Российские войска в таком случае столкнутся с колоссальными логистическими проблемами.

Пока "сухопутный коридор" не будет разрезан, а одна вражеская группировка отрезана от другой, у россиян, даже при условии уничтожения Чонгарского моста, останется возможность перебрасывать силы и средства через Перекоп на Мелитополь или Мариуполь. Да, им придется тратить больше ресурсов и подвергаться опасности, но логистика будет работать. Но если наши войска зайдут в Мелитополь и пойдут дальше, снабжение будет разрушено. Сообщения между левобережьем Херсонщины и Крымом не будет, и оккупанты столкнутся с достаточно критической ситуацией.

Когда ВСУ могли бы подойти к "сухопутному коридору"?

Сложно сказать, все покажут боевые действия. Я считаю, что это будет намного дольше, чем кажется. Силам обороны сейчас нужно две-три недели, чтобы взять один населенный пункт, еще неделю – чтобы закрепиться там, а в целом – фактически месяц. Это свидетельствует о том, что идут тяжелые бои, и враг оказывает сопротивление. Наше продвижение не будет стремительным и быстрым.

Как будут действовать оккупанты, когда ВСУ окажутся фактически возле Перекопского перешейка? Ведь из логистики у них останется только Крымский мост. Они попытаются удержаться на полуострове или примут решение выйти?

Возможны два сценария.

При первом сценарии силы обороны Украины должны в течение нескольких месяцев наносить регулярные удары по военным объектам и максимально перерезать вражескую логистику – как сухопутное соединение (в том числе, и через Крымский мост), так и морские пути. И тогда россияне могут уйти из Крыма. Такой шаг повлечет серьезный политический кризис внутри России и может привести даже к бунтам или революционной ситуации.

Второй сценарий предполагает битву за Севастополь. Россияне останутся в Крыму, и не будет других возможностей, кроме освобождения Крымского полуострова военным путем.

На мой взгляд, второй вариант развития событий более вероятен.

Германия может передать Украине ракеты Taurus.Если ВСУ получат такие ракеты, как это повлияет на скорость продвижения войск и приблизит момент разрушения Крымского моста?

Вопрос поставки ракет Taurus очень переоценен. Эти ракеты помогут нам поддерживать огневую мощь на том же уровне, что и сейчас, когда наносятся удары Storm Shadow и SCALP, просто к этим ракетам добавятся несколько десятков Taurus. Мы сможем уничтожать больше вражеских объектов, но ракеты кардинально не изменят ситуацию на поле боя. Taurus - лишь один из нужных нам инструментов для продолжения контрнаступления и нанесения ударов по вражеским объектам, среди которых и Крымский мост.

Впрочем, вряд ли нам дадут ракеты Taurus в количестве, которое способно ускорить контрнаступление и кардинально изменить ситуацию на поле боя. Однако на определенных участках фронта использование Taurus действительно может ускорить продвижение наших войск.

Для изменения ситуации на поле боя нам нужны истребители F-16?

Конечно. Украине нужно большое количество вооружений, чтобы наносить удары по военным объектам на территории России. Если они бьют по нашим объектам, мы должны отвечать тем же. Мы должны быть в равных условиях ведения войны. Нужно достичь паритета хотя бы в дронах: когда россияне применили против нас 30 Shahed, мы должны запустить такое же количество беспилотников по их военным объектам в России. Для нас это очень важно.

Аналитики Института изучения войны считают, что оккупационные войска России достигли небольшого продвижения на Купянском направлении. Учитывая численность их войск и техники, чем угрожают их маневры?

Основная угроза заключается не в том, что враг может прорвать линию обороны или даже временно захватить населенные пункты, а в реализации его ключевого замысла. Россияне стремятся к тому, чтобы мы перебросили на Купянское направление резервы, которые нам нужны для контрнаступления на юге.

Цель россиян - затянуть время до осенне-зимнего периода, когда наступать будет уже трудно, и затормозить или заблокировать наше наступление на юге. Сегодня наше командование держит ситуацию под контролем.

Также есть риски и для наших группировок на Донбассе. Оккупанты могут захватить территории на северном фланге Купянщины, после чего нависнет опасность над нашими подразделениями в районе Белогоровки, Северска, Соледара и Бахмута. Пока им это не удается.

Есть ли риск переброски части российской группировки с Купянского направления на юг Белгородской области для наступления на Харьков с севера?

Сегодня такого риска нет. Переброска Россией сил и средств на Купянское направление свидетельствует о том, что там они и сосредоточатся. Кроме того, в Белгородской области не фиксируется активность, которая бы указывала на угрозу Харькову. Пока мы можем говорить о такой ситуации, но война продолжается и все может меняться. Сейчас действия оккупантов - это угроза Купянско-Лиманскому направлению.

Впрочем, и у России есть проблемы даже несмотря на то, что мобилизация там не утихает: фронт очень большой, а россияне, обороняясь на юге и наступая на востоке, несут серьезные потери. Поэтому сейчас у Москвы нет возможности организовать наступательные операции на Харьков, Сумы или Киев.

Издание The Times опубликовало статью, в которой говорится о том, что Украина выиграет войну, но она не закончится до Рождества. По вашему мнению, когда и в рамках какого сценария может завершиться война?

Я вижу три сценария завершения войны.

Первый предусматривает нашу победу. ВСУ сокрушат российские войска и освободят все территории. Далее мы будем говорить о демилитаризации России, лишении ее ядерного оружия и возмещении колоссальных убытков.

Второй сценарий - это определенное перемирие, которое оттянет завершение войны. Фактически война продолжится, но будет действовать режим прекращения огня вроде того, что мы видели с 2015 года на Донбассе. Возможно, он будет более контролируемым.

Например, в итоге контрнаступления мы освободим определенные территории на юге и востоке, однако не сможем деоккупировать Крым. И тогда будет такое перемирие. При этом мы получим гарантии безопасности от партнеров, ускоренную интеграцию в Европейский Союз, взаимодействие с Западом и будем развивать наш военно-промышленный комплекс.

Третий сценарий самый худший. Это потеря оккупированных Россией территорий на длительное время. Украина и мир не будут признавать их "российскими", а процессы освобождения затянутся. Но не исключено, что Киеву предложат вступить в НАТО и Евросоюз. Будут предлагать интеграцию Украины в ЕС и Альянс в пределах территорий, которые она контролирует. Остальные территории вернутся под контроль Киева после деоккупации, как в свое время было с Германией, когда интегрировали ФРГ.

Сейчас многие говорят, что война затянется, а наше наступление будет перенесено на весну 2024 года. Согласны ли вы с такими прогнозами?

Да, я один из первых в Украине говорил, что мы должны думать о весенней кампании 2024 года. У такой позиции есть сразу несколько обоснований. Во-первых, приближается ухудшение погодных условий. Во-вторых, враг по-прежнему располагает значительными ресурсами для того, чтобы держать оборону, и может осенью провести очередную волну мобилизации. В-третьих, у нас недостаточно оружия и боеприпасов, чтобы завершить контрнаступление уже в этом году. И, в-четвертых, любая армия устает и не может постоянно наступать. Штурмовые действия очень утомительны и не могут длиться шесть или более месяцев подряд. Поэтому нам потребуется пауза.