Украинцам рассказали о неожиданных "сюрпризах" от погоды в ближайшее время.

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Прогноз погоды в Украине на 26 ноября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Где ожидается снег в четверг

В каких областях возможны туман и гололед

Как изменится температура во всех областях Украины

Погода в Украине завтра, 26 ноября, в большинстве областей будет находиться под влиянием поля высокого давления. Только на погоду в юго-западной части страны будет влиять атмосферный фронт, который днем принесет снег, а в Закарпатье и Одесской области - с дождем.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр. С северных направлений будет поступать холодный воздух, однако на распределение температуры будет влиять облачное небо, которое защитит нас от более сильного холода.

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"Только в Закарпатье и Прикарпатье днем ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега, в Одесской области - преимущественно дождь. Ночью и утром в западных областях местами туман, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении синоптиков.

Чем гололед отличается от гололедицы / Инфографика: Главред

Ожидается северо-западный ветер, в юго-западной части Украины - юго-восточный, 7–12 м/с. Температура ночью снизится до 1–7 градусов мороза, днём ожидается от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. В Закарпатье и на юге страны будет 2–7 градусов тепла.

Погода в Украине 26 ноября / фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве и области 26 ноября

В столице и в Киевской области в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, без значительных осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с.

Температура по области ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов мороза, днем синоптики прогнозируют от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В Киеве будет 1-3 градуса мороза ночью и около 0 градусов днем.

Погода в Киеве 26 ноября / фото: скриншот с meteoprog

Как изменится погода в Украине до конца ноября

Главред писал, что в ближайшие дни мощные снегопады накроют Европу. Ожидается до 35 см снега. Дойдет ли циклон до Украины, украинские синоптики прямо не прогнозируют.

Однако похолодание со снегом ждет и нас. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 27 ноября снег и мокрый снег пройдут на большей части запада страны, а к 1 декабря ночные морозы усилятся до -9, в Карпатах и на юго-востоке - местами до -15.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что южный циклон "Wilka" уже покинул Украину, но Левобережье и часть центральных областей еще будут находиться под его холодным крылом до 25 ноября.

Ранее стало известно, что в этом году зима в Украине будет на 1,5–2 градуса теплее климатической нормы, однако не исключены морозы и резкие температурные перепады.

Накануне стало известно, что арктический воздух на этой неделе принесет резкое похолодание в Украину, Польшу, Германию и страны Балтии: с середины недели ожидаются морозные дни, когда температура не поднимется выше 0 °C даже днем.

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