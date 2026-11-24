Циклон из Альп через несколько дней достигнет Польши, а для Украины синоптики прогнозируют свой собственный сценарий похолодания.

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Накроет ли арктическая непогода Украину - прогноз синоптиков / Фото: pexels.com

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В Альпах прогнозируют до 35 см снега 24-26 ноября

Циклон сместится в Польшу 26-27 ноября

В Украине ночью до -9, в Карпатах местами до -15

В ближайшие дни мощные снегопады накроют Европу. Ожидается до 35 см снега. Дойдет ли циклон до Украины, украинские синоптики прямо не прогнозируют, однако похолодание со снегом ждет и нас. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 27 ноября снег и мокрый снег пройдут на большей части запада страны, а к 1 декабря морозы ночью усилятся до -9, в Карпатах и на юго-востоке - местами до -15.

Как прогнозирует метеоролог Роберт Зелинский, 24–26 ноября от приграничных районов Франции и Италии до юга и востока Швейцарии, севера Италии, юга Германии, Австрии и Словении местами выпадет от 10 до 35 см снега, а в горах - ещё больше, передаёт DobraPogoda24.

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Ожидается мокрый и тяжелый снег: он будет налипать на деревья и ветки, что может привести к обрывам линий электропередач и отключению света. Осадки будут сопровождаться сильным ветром с метелями, поэтому тем, кто планирует поездки в эти регионы, рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.

Далее циклон генуэзского происхождения будет смещаться на восток и северо-восток вглубь континента. По последним прогнозам, 26–27 ноября снегопады дойдут до Польши - прежде всего до южных и юго-восточных регионов, где снежный покров может увеличиться на 3–15 см, а в горах и предгорьях - больше.

Когда в Польшу придет арктический мороз

В другом прогнозе DobraPogoda24 говорится, что, согласно моделям ECMWF и GEM, похолодание в Польше наступит 26–28 ноября, а вторая волна - 29 ноября – 1 декабря (с погрешностью в один день). В пик наступления холодов мороз будет ощутимым.

"Температура в разгар притока холода местами опустится даже до -20 градусов", - пишет портал.

В то же время американская модель GFS дает более консервативный сценарий и отстает на 1–2 дня, поэтому речь идет о повышенном риске сильных морозов, а не о гарантии.

Прогноз погоды / dobrapogoda24.pl

Дойдут ли снегопады и морозы до Украины

Ни 35-сантиметровых сугробов, ни 20-градусных морозов для Украины синоптики пока не прогнозируют. По данным Укргидрометцентра, 25 ноября ночью и днём будет -4...+2, в Карпатах -3...-8, а 26 ноября ночью -1...-6, днём -3...+2.

Ближе всего к польскому сценарию - запад Украины: в ночь на 27 ноября снег и мокрый снег ожидаются на юге центральных и в большинстве западных областей. С 28 ноября осадки вероятны на юге и юго-западе, а 30 ноября - 1 декабря - на востоке и юго-востоке.

В консультативном прогнозе на период с 28 ноября по 1 декабря прогнозируется ночью -3...-9, на юго-востоке и в Карпатах местами -10...-15, днем -7...+1.

Станет ли похолодание в Украине аномальным

Как отметила синоптик Наталья Диденко в Facebook, морозы в Украине ближе к выходным будут только усиливаться.

"К концу недели холод усилится, а морозы станут на несколько градусов сильнее", - написала она.

Она также предупредила водителей об осложнениях на дорогах из-за южного циклона, который 24 ноября смещается на северо-восток.

"Будьте очень осторожны на дороге!", - призвала синоптик.

В то же время синоптик Виталий Постригань в комментарии УНИАН отметил, что нынешнее похолодание не является чем-то необычным для конца осени.

"Прогнозируемое похолодание в конце ноября - вполне закономерный сезонный процесс", - отметил он.

Погода в Украине - новости

Как сообщал Главред, в Украине на этой неделе зима окончательно вступает в свои права. Ведущий специалист Укргидрометцентра Оксана Скляр рассказала, когда начнутся морозы и какие области первыми засыплет снегом. По её данным, к 1 декабря ночью похолодает до -9, а в Карпатах и на юго-востоке - местами до -15.

Синоптик Наталья Диденко предупреждала о южном циклоне с мокрым снегом. Она рассказала, где в Украине выпадет снег 24 ноября. В Киеве в тот день ожидались снег, мокрый снег и порывистый ветер при температуре около нуля.

Еще 20 ноября синоптики прогнозировали резкое изменение погоды. Диденко рассказывала, когда Украину накроет волна холода с мокрым снегом и гололедом. Похолодание, по ее словам, должно было начаться с 22 ноября.

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