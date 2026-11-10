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Снег на туях может привести к неприятностям: почему его нужно быстро убирать

Марина Иваненко
10 ноября 2026, 19:21
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Туи требуют особого ухода во время снегопадов. Узнайте, как убирать мокрый снег, чего нельзя делать и как сохранить форму кроны.
Как ухаживать за туями зимой
Как ухаживать за туями зимой / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему мокрый снег опасен для туй
  • Как правильно очищать ветви от снега
  • Чем защитить хвойные растения зимой

Мокрый снег способен за несколько часов создать значительную нагрузку на ветви туй, сосен и других вечнозеленых растений. Чтобы кроны не распадались, а ветви не ломались под тяжестью осадков, важно вовремя убирать снег и делать это правильно. Главред расскажет об этом подробнее.

Как пишет венгерское издание Kertészkedj.hu, особенно опасен для садовых растений влажный и липкий снег, который задерживается на ветвях и может привести к их повреждению. Поэтому важно знать, как правильно очищать туи от осадков и когда лучше не трогать заснеженные растения.

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Почему мокрый снег опасен для туй

Согласно учебной программе по метеорологии Университета Британской Колумбии, плотность свежего снега может колебаться от 30 до 300 килограммов на кубический метр. На практике это означает, что слой снега толщиной 10 сантиметров на площади в один квадратный метр может весить от 3 до 30 килограммов - в зависимости от содержания воды. Ветви туй и сосен плохо выдерживают такую нагрузку, поэтому снег с них рекомендуется убирать как можно быстрее.

Влажный, липкий снег - особенно тяжелый

Сухой пушистый снег лёгкий, и ветер часто сдувает его с ветвей. Влажный и липкий, напротив, задерживается на хвое и может значительно увеличить нагрузку всего за несколько часов. По данным немецкоязычной статьи о снеге, плотность осевшего влажного снега составляет примерно 300–500 килограммов на кубический метр.

По информации Садоводческой консультативной службы Университета штата Айова, наиболее чувствительны к снежной нагрузке многостебельные вечнозеленые растения, в частности можжевельники и туи. Под весом осадков их ветви могут расходиться в разные стороны, кроны - терять форму, а слабые ветви - ломаться.

Плотность влажного снега может быть в десять раз больше, чем у легкого пушистого. Поэтому после липкого снегопада вечнозеленые растения оказываются под особенно большой нагрузкой.

Видео о том, как ухаживать за хвойными растениями зимой, можно посмотреть здесь:

Как правильно снимать снег с растений

Чтобы не повредить ветки, важно не только вовремя убрать снег, но и сделать это правильно. Специалисты советуют соблюдать несколько правил:

  • Сметайте снег с ветвей гладкой метлой или осторожно стряхивайте его.
  • Работайте снизу вверх, направляя метлу вверх. Движения вниз могут отломать уже согнутые под тяжестью снега ветки.
  • Не сбрасывайте мокрый снег и лёд, убранные с тротуаров или подъездных дорожек, на кусты и молодые деревья.
  • Не ударяйте по покрытым льдом ветвям метлой или граблями. Лучше дождаться, пока лёд растает.
  • Не пытайтесь силой выпрямить согнутую ветку. При необходимости осторожно поддержите её, чтобы она не прогибалась ещё сильнее.

Когда лучше не трогать ветки

Если ветки покрыты льдом, стряхивать его или сбивать метлой не стоит. В таком состоянии древесина становится хрупкой, поэтому неосторожные движения могут нанести растению еще больший вред.

Эксперты Университета штата Айова также не рекомендуют приближаться к большим деревьям, покрытым льдом. Тяжелые ветки могут неожиданно отломаться и причинить серьезные травмы. Не следует поливать растения тёплой или горячей водой, ведь резкое изменение температуры может повредить их.

Как заранее защитить туи от снега

Туи, кроны которых имеют свойство раскрываться под тяжестью осадков, можно подготовить к снегопаду заранее. Для этого их осторожно обвязывают широкой полоской ткани, старыми чулками или эластичным шнуром. Так крона сохранит конусообразную форму, а снег будет легче соскальзывать с ветвей.

В то же время не стоит использовать тонкую проволоку: она может врезаться в кору и повредить ветки. Весной, когда угроза сильных снегопадов минет, повязку нужно снять. Если оставить её надолго, она может препятствовать нормальному росту веток.

По данным Университета штата Айова, согнутые, но не сломанные ветки способны самостоятельно восстанавливать форму - на это могут уйти недели или даже месяцы. Сломанные ветки нужно обрезать до места их отхождения от основной ветки или ствола. Такие работы следует проводить в конце зимы, соблюдая правила безопасности.

Туи часто высаживают в домашних садах, в частности формируют из них плотные высокие живые изгороди. После сильного снегопада такие насаждения могут разрастаться и терять аккуратную форму. Кроме того, вечнозеленые растения зимой страдают от недостатка влаги. Поэтому важно заботиться о них не только во время снегопадов, но и в периоды зимней засухи.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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